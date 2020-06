Blick auf die historische Göpelschachtanlage im Technischen Denkmal in Lehesten. Hier erlebt man den historischen Schieferabbau.

Lehesten. Um die Bedeutung des Schieferbruchs Lehesten für den Tourismus der Region ging es jetzt in einer Tagung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Impulse für die Stiftung und Denkmal Lehesten

„16.000 Aufrufe gab es bei Google im Quartal für den Staatsbruch Lehesten“, konnte Projektkoordinator Michael Rahnfeld dieser Tage anlässlich einer hochkarätig besetzten Beratung zur Zukunft der Stiftung Thüringischer Schieferpark Lehesten berichten. Und Bürgermeister René Bredow (parteilos) bestätigte das durch seine Beobachtungen: „Ich habe noch nie so viele Besucher am Denkmal gesehen wie in den vergangenen vier Wochen.“

„Das zeigt, wie wichtig der Schieferbruch für den Tourismus in der Region und der Erhalt unseres historischen Erbes ist. Wir wollen deshalb alles für die Zukunftsfähigkeit des Technischen Denkmals zu tun“, erklärt Landrat Marko Wolfram (SPD). Die zwei Beobachtungen über das Interesse am Lehestener Schieferbruch geben den Teilnehmern Zuversicht. Und sie führen den Bedarf vor Augen, das Technische Denkmal so schnell wie möglich zu öffnen.

Im Fokus stand für die Teilnehmer der Beratung im Lehestener Kulturhaus das Thema Stiftung und wie diese die künftigen Herausforderungen bewältigen kann. Denn schon vor der Corona-Pandemie hatte die Stiftung im Februar einen schweren Schlag zu verkraften: Mit dem Tod des Stiftungsvorsitzenden Helmut Färber fehlt ein Motor und Macher.

Stelle des Projektkoordinators könnte verlängert werden

Wie die riesige Lücke zu füllen ist, war ein wesentliches Thema. Bernd Adolph, derzeit stellvertretender Stiftungsvorsitzender, erklärte zur großen Erleichterung der Anwesenden seine Bereitschaft, bis Ende des Jahres 2020 das Amt als amtierender Vorsitzender auszuüben. Für die Zeit danach sucht die Stiftung einen neuen Vorsitzendenden, der sich mit dem Thema Schiefer identifizieren kann und der aus der Region um Lehesten stammt.

Der Raniser Bürgermeister Andreas Gliesing als Geschäftsführer des Vereins Geopark Schieferland kann sich vorstellen, dass die Museumspädagogin für Ranis in einem Netzwerk auch für das Technische Denkmal mit tätig werden könnte.

Marko Wolfram, zugleich Vorsitzender des Vereins Geopark Schieferland in Thüringen, Andreas Gliesing, Anke Wollweber aus dem Museumsreferat der Thüringer Staatskanzlei und Angelika Steinmetz vom Thüringer Museumsverband sowie Naturparkgeschäftsführerin Christine Kober brachten die Möglichkeiten ihrer Institutionen in die Diskussion ein.

Besonders erfreut wurde das Signal der Staatskanzlei aufgenommen, dass die Stelle des Projektkoordinators am Technischen Denkmal verlängert werden könnte. Die Perspektive der Akteure, die nun weiterentwickelt werden soll, nimmt die Bildung eines Netzwerks der Museen in den Blick, die innerhalb des Gebiets des Thüringer Geoparkvereins das Thema Schiefer transportieren.