Neue Öffnungszeiten in Führerscheinstelle in Schleiz

Neue Öffnungszeiten gelten ab Montag, 6. September, für die Führerscheinstelle im Landratsamt Saale-Orla-Kreis in Schleiz. Das teilt die Kreisverwaltung in einer Pressemitteilung mit. So ist die Fahrerlaubnisbehörde vorübergehend nur noch Dienstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 12 Uhr für den regulären Besucherverkehr geöffnet. Außer am Mittwoch sind die Schalter nun auch montags geschlossen. Hintergrund der Reduzierung der Öffnungszeiten sei der nach wie vor hohe Abarbeitungsstau, der sich bei vier Sprechtagen pro Woche kaum verkleinern lässt. Ziel der Änderung sei es, Warte- und Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Sobald sich die Situation in der Führerscheinstelle entspannt hat, sollen die Schalter auch wieder montags geöffnet sein, heißt es.