Schleiz/Eliasbrunn. Die Mitglieder des Vereins „Malawi – Next Generation“ sind von der Eröffnung des Schul-Prüfungsgebäudes in Afrika zurück und haben neue Ziele.

Neue Spendenaktion startet auf Schleizer Weihnachtsmarkt

Der Verein „Malawi – Next Generation“ mit Sitz in Eliasbrunn will den diesjährigen Schleizer Weihnachtsmarkt zum Auftakt seiner neuen Spendenaktion nutzen. Am Samstag, 30. November von 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember von 13 bis 18 Uhr, werden Vereinsmitglieder auf dem Schleizer Neumarkt anzutreffen sein. „Wir haben für alle Interessierte, aber auch für alle Afrika-Fans wieder viele wundervolle Dinge aus dem Land mitgebracht. Wir werden eine themenreiche Weihnachtshütte gestalten, an der wir Bilder von der jüngsten Reise, aber auch Bilder von den Projekten zeigen. Und wie wir die Gelder verbauen lassen haben“, teilte Vereinsmitglied Jana Ksionsko mit.

„Wir haben afrikanische Handwerkskunst mitgebracht. Nicht nur Holzschnitzerei, die einige Leute schon vom vergangenen Jahr kennen, sondern auch Gemälde, die von den ansässigen Künstlern gefertigt wurden. Ebenso haben wir landestypische Spezialitäten wie Kaffee und Tee mitgebracht. Dazu kommt, dass wir eine Charity-Tombola auf die Beine gestellt haben, bei der wir von Freiwilligen wunderbare Sachpreise bekommen haben. Der Verkaufserlös aus den Losen wird ebenfalls als Spende für den Kindergartenbau verwendet. Da wir aus organisatorischen Gründen dieses Jahr nur in Schleiz vor Ort sein können, haben wir uns dazu entschieden, an zwei langen Tagen unsere Weihnachtshütte zu öffnen. Damit wollen wir allen Interessierten die Möglichkeit geben, uns besuchen zu können“, erklärte Jana Ksionsko.

Prüfungsgebäude offiziell eröffnet

Die Mitglieder des Vereins „Malawi – Next Generation“ haben bereits das gesamte Jahr 2018 Werbung für ein Prüfungsgebäude an einer Schule in Malawi gemacht. Die notwendigen 5300 Euro wurden seitdem bei jeder Gelegenheit Euro für Euro gesammelt. Und tatsächlich konnte das Gebäude im Laufe des Jahres 2019 fertig gestellt werden. „Wir waren im Oktober selber vor Ort, um uns von der Arbeit am Gebäude zu überzeugen und letztendlich dieses Gebäude zusammen mit den Kindern und Lehrern der Schule einzuweihen“, so Jana Ksionsko. „Ganz förmlich, mit offizieller Rede und Durchschneiden eines Bandes vor der Eingangstür wurde das Gebäude von Thomas Hagenau, der Schulleiterin, unserem Ansprechpartner Lehrer Nummer 1 und mir eröffnet. Es war uns eine Freude, die Kinder mit leuchtenden Augen ins bunt geschmückte Gebäude einzuladen“, erklärte sie.

Wie im Vorjahr gab es eine große Spendenaktion, bei der jedes Kind an der Schule notwendige Unterstützung in Form von Sachspenden erhielt. Direkt im neuen Gebäude sind Schuhe, Rucksäcke, Taschen, T-Shirts, Hosen et cetera je nach Bedarf an die Kinder verteilt worden. Vor allem die Baseball-Caps und Schlüsselbänder waren bei den Schüler sehr begehrt. Im Anschluss verwandelte sich das Prüfungsgebäude in ein Kino. „Dieses Mal haben wir wohl den afrikatypischsten Disneyfilm mitgenommen, den es gibt, ,Den König der Löwen’. Und zu unserer Begeisterung waren auch die jungen Lehrer höchst interessiert, wie über Laptop, Soundsystem und Beamer der bunte Film auf dem dafür aufgehangen weißen Bettlaken flimmerte“, berichtete Vereinsmitglied Thomas Hagenau.

Das Gebäude in der Region Chintheche gehört nun offiziell zur „Bella Vista Primary School“ und im Jahr 2020 werden hier die ersten Abschlussprüfungen geschrieben. „Ein großes, großes Dankeschön an alle, die uns mit kleinen und großen Spenden unterstützt haben. Auch diesmal können wir wieder sagen, dass jeder Euro da angekommen ist, wo er gebraucht wurde“, so Thomas Hagenau.

Doch nun geht es weiter: Die Spenden aus dem Jahr 2019, die aus verschiedenen Veranstaltungen zusammengekommen sind, werden dazu verwendet, dem Prüfungsgebäude Leben einzuhauchen. Bänke, Tische, Tafel, Lehrerplatz und zwei kleine Büros werden davon eingerichtet. Die genaue Verteilung der Gelder soll nach Bekanntgabe der Kostenvoranschläge auf der Website des Vereins veröffentlicht werden.

Bereits im Jahr 2018 startete parallel zum Bau des Prüfungsgebäudes. Der größere Teil soll ein Speisesaal werden, damit die Kinder während der Regenzeit ihre Mittagspause nicht im Freien verbringen müssen. Der kleinere Teil des Gebäudes wird der langersehnte Kindergarten. Die Stürme der vergangenen Regenzeit zerstörten das Strohdach des alten Kindergartens. „Wir wollen den Kindergarten mit Schränken für das bereits vor Ort befindliche Spielzeug ausstatten. Ebenso soll ein großer Tisch mit Stühlen zum Spielen und Malen angeschafft werden. Dafür werden ab dem jetzigen Zeitpunkt Spenden gesammelt. Wer vorab gerne etwas für den Bau des neuen Gebäudes spenden möchte, kann das gerne über folgende Bankverbindung machen: Malawi – Next Generation unter dem IBAN DE67 8305 0505 0002 1440 26.

Die Spenden kommen einer Schule in dem afrikanischen Land Malawi zu Gute. Foto: Verein/Jana Ksionsko