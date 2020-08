Schulleiter Ralf Köhler, Fachbereichsleiter Jens Heynisch, Landrat Thomas Fügmann und Simone Bargel (von links) vom Fachdienst Zentrales Liegenschaftsmanagement im Landratsamt schauen sich am Dienstag die sanierte Toilettenanlage der Grundschule Schleiz an.

Schleiz. In den Sommerferien hat der Saale-Orla-Kreis nicht nur die Jungen-WC der Böttger-Schule in Schleiz erneuern lassen.

Der Saale-Orla-Kreis hat in den Sommerferien etwa 300.000 Euro in Baumaßnahmen an Schulen und Sportstätten investiert. Mit etwa 90.000 Euro war die Erneuerung der Jungen-Toiletten in der Böttger-Grundschule in Schleiz das größte Vorhaben im Oberland, während es im Orlatal größere, über die Ferien hinaus dauernde Bauarbeiten in der Oppurger Regelschule gibt.