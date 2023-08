Neue Wisenta-Perle gekürt zur 17. Schleizer Modenacht

Im Kreise vieler Hoheiten übergab Viviane Mittig die Krone an ihr Nachfolgerin.

Schleiz. Viviane Mittig gab nach fünf Jahren die Krone ab – an eine ihr sehr vertraute Person.

Kaum stand sie auf der Bühne, flossen die ersten Tränen. Fünf Jahre war Viviane Mittig aus Schleiz als Wisenta-Perle unterwegs. Die 23-jährige Lehramtsstudentin hatte seit 2018 genau 104 Auftritte. Das habe sie mitgezählt, auch die rund 17.000 Kilometer durch Deutschland zu all den Festen und Einladungen.

„Es gab sehr viele schöne Momente, wie zum Beispiel das Promenadenfest in Ziegenrück oder das Nussknackerfest in Neuhausen. Die Auftritte bei den Modenächten waren immer aufregend, und ein besonderes Highlight war bei der Festwoche die historische Rundfahrt“, fasst sie zusammen.

Die neue Wisenta-Perle von Schleiz, Lydia Makenzie Mittig. Foto: Stephanie Rössel

Auf die Frage, wie Schleiz anderswo wahrgenommen werde, antwortet sie: „Den meisten Leuten ist die älteste Naturrennstrecke Deutschlands bekannt und auch sonst sind alle immer sehr begeistert und empfinden Schleiz als sehr schöne Stadt und den Saale-Orla-Kreis als interessante Region.“

Nun wird sie sich weiter ihrem Studium widmen, bald den Abschluss machen und trotzdem auch in den kommenden Jahren aus gutem Grund weiter das eine oder andere Fest besuchen. Denn als die neue Wisenta-Perle die Bühne betrifft, ist die Ähnlichkeit unverkennbar und Viviane Mittig setzt ihrer Nachfolgerin und jüngeren Schwester, das Krönchen auf.

Lydia Makenzie Mittig hat zur 17. Schleizer Modenacht das Amt übernommen. Die 21-Jährige absolviert eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. Die frisch gekürte Hoheit freut sich darauf, viel Neues kennenzulernen, Städte zu bereisen und Kontakte zu knüpfen. „Ich möchte die schöne Stadt nach außen repräsentieren und so Schleiz den Leuten anderswo etwas näher bringen“, verrät sie.

Besonders schön findet sie in ihrem Heimatort den Blick von der Bergkirche aus, da sie gerne spazieren geht und Rad fährt, aber auch Keyboard spielen gehört zu ihren Hobbys genauso wie Judo. Im Budo SV Nippon Schleiz ist sie seit 2009 Mitglied.

Schönstes Schaufenster gewählt

Eine weitere Prämierung fand eher leise statt. Der Handels- und Gewerbeverein Schleiz (HGV) hatte zur besonderen Schaufenstergestaltung anlässlich des diesjährigen Jubiläums der Rennstrecke aufgerufen. Etwa 25 Schaufenster wurden daraufhin in der Schleizer Innenstadt dekoriert. Zehn kamen in die engere Auswahl, und bei der Mitgliederversammlung wurde schließlich darüber abgestimmt.

Den ersten Platz belegt der Spielzeugladen Fichtelmann, vor Steffi Hohlbeins Bilderboot. Drei dritte Plätze teilen sich das Reisebüro Sonnenschein, ein Schaufenster von Evis Modehaus sowie die Familie Geisenhainer, die auf einer Weltkarte darstellte, woher sämtliche Rennfahrer je kamen.

Zur 17. Schleizer Modenacht wurden auch historische Kleider gezeigt. Foto: Stephanie Rössel

Mit dem großen Zuspruch bei allen Modenschauen am Samstag sowie den vielen Menschen am Abend auf dem Neumarkt zeigte sich der HGV-Vorstand zufrieden. Nach einer historischen Modenschau präsentierten sich die verschiedenen Modegeschäfte nochmals auf der Hauptbühne. Von Berufsbekleidung bis zu Bademode gab es dort eine bunte Auswahl an Bekleidung und Accessoires.

Dazwischen trotzten Musik und Tanzeinlagen und die lockere Moderation durch Achim Strauß und Manuel Metzner dem leichten Regen, der immer mal wieder für eine Abkühlung an dem tagsüber doch sehr warmen Sommertag sorgte. Doch der Neumarkt füllte sich immer mehr und Live-Musik der Band „Blackbirds“ und das große Feuerwerk rundeten die diesjährige Modenacht ab.