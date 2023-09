Neuer Bauhof in Harra

Elektroschrott, den der Bauhof in Rosenthal am Rennsteig gesammelt hat.

Im Dienste der Gemeinschaft – Sophie Filipiak über den Neubau

Es ist keine leichte Aufgabe, die vor der Gemeinde liegt. Neben einem neuem Gemeindesitz muss auch ein neuer Bauhof geschaffen werden. Und der hat jetzt schon eine Menge zu tun.

In Containern vor den Garagen in Hara lagern einige Sachen, die die Bewohner der Gemeinde Rosenthal am Rennsteig oder andere achtlos weggeworfen haben. Darunter auch einige Dinge aus der Saale, die noch Wehrmachtsoldaten in den Fluss geworfen haben. Daneben auch einigen Elektro-Schrott wie Laptops, die einen Esstisch einnehmen können.

Denn auch dafür sind Bauhofmitarbeiter zuständig und dafür verdienen sie auch einen anständigen Pausenraum. Zumal die Mitarbeiter des Bauhofes in der Alten Schule in Harra derzeit ihr Darsein fristen. Ein besseres Sozialgebäude wäre den Mitarbeitern zu wünschen.

Auch der Fuhrpark des Bauhofes soll sich erneuern. Das Motto ist: Weniger Fahrzeuge – mehr Effizienz. Dafür braucht man auch weniger Platz auf dem kommunalen Bauhof – Das ist der Plan in den kommenden Jahren.