Neuer Chefarzt am Klinikum Hof: Über Umwege vom Herz zum Bauch

Seit 1. Juli 2023 ist Dr. med. Thomas Müller neuer Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Sana Klinikum Hof. Eigentlich wollte er Kardiologe werden. Glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass seine medizinische Laufbahn ihn zur Gastroenterologie führte, heißt es in einer Mitteilung des Klinikums.

Der gebürtige Oberkircher verbringt im Schwarzwald eine glückliche Kindheit zwischen Fußballfeld und Bauernhof. Nach dem Abitur will er mal raus und bekommt einen der seltenen Studienplätze der Humanmedizin in München. Nach dem Studium erhält er die Möglichkeit als Assistenzarzt im Klinikum Memmingen anzufangen. Durch wiederum günstige Umstände verlängert sich dieses Stellenangebot von sechs Monaten auf elf Jahre und weil es gerade keine andere Möglichkeit gab, so machte er dort auch seine Facharztausbildung in der Gastroenterologie statt in der Kardiologie. „Bis heute habe er es nicht bereut“, sagt Chefarzt Müller.

Nach einer zweijährigen Zwischenstation als Oberarzt im Leopoldina-Krankenhaus in Schweinfurt, führten private Umstände ihn und seine Frau schlussendlich dann nach Hof. 2011 nahm er hier die Stelle als Leitender Oberarzt am Sana Klinikum Hof an.

Nach elf Jahren sei es nun an der Zeit gewesen eine Entscheidung für den weiteren Berufsweg zu treffen. Da sei das Angebot für die Chefarztstelle auch hier zur richtigen Zeit gekommen. red