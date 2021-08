Neuer Spielplatz wird in Löhma eröffnet

Der neue Spielplatz wird am Sonntag in Löhme eingeweiht

Löhma. Geplant und gebaut wurde das Areal in Löhma von handwerklich begabten Einwohnern des Ortes.

Die Gemeinde Löhma eröffnet am Sonntag, 29. August, einen völlig neuen und nachhaltig gestalteten Spielplatz mit neuen Spielgeräten. Darüber informiert Christian Kolbe, Bürgermeister der Gemeinde. Das Besondere dabei sei: „Von der Planung bis zur Umsetzung entstand alles in Eigeninitiative durch eine Gruppe handwerklich begabter Einwohner des Ortes. Christian Borde als Initiator und treibende Kraft für das Projekt, leistete mit seinen Helfern unzählige, kaum wertzuschätzende Stunden“, teilt der Bürgermeister mit. In kürzester Zeit sei so ein sehr stimmiges Spiel-Ensemble aus vorwiegend natürlichen Produkten wie Robinienholz entstanden.

Viele kleine Details fallen dem Betrachter erst auf den zweiten Blick ins Auge. „Wohl jeder Erwachsene kann sich mit lebhafter Fantasie bestens in die spielerische Rolle eines Kindes versetzen und würde augenblicklich mit seinen Freunden hier ein neues Abenteuer erleben“, so Christian Kolbe in der Pressemitteilung.

Das Vorhaben konnte durch sehr viele Spenden von Privatpersonen, Initiativen und Firmen der Region und die finanzielle Unterstützung durch Lottomittel des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport umgesetzt werden, heißt es. „Allen Helfern, Initiatoren und Sponsoren sprechen wir unseren besonderen Dank aus“, so der Bürgermeister.

Am Sonntag um 14 Uhr werde der Spielplatz durch einen feierlichen Akt mit Kaffee, Kuchen und Eis auf dem Gelände des Festplatzes – dem ehemaligen Küchenteich – an die Kinder übergeben.

Indes hofft die Gemeinde Löhma, das Areal in den nächsten Jahren sogar noch weiterentwickeln zu können. „Geplant ist eine öffentliche Toilettenanlage in unmittelbarer Nähe, die derzeit durch Mittel von Leader – Saale/ Orla gefördert und ebenso in Eigeninitiative errichtet wird“, so Bürgermeister Christian Kolbe abschließend.