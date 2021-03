Neues Burgerrestaurant soll in Schleiz öffnen

Schleiz. Großstadt-Gastronom setzt nach Corona-Jahr auf Neuanfang im ländlichen Raum in Schleiz und bringt kreative Konzepte mit

Alexander Hildebrandt kommt gebürtig aus Jena. Doch der Liebe wegen hat er das Schleizer Oberland schon vor etlichen Jahren als seine Wahlheimat bestimmt und möchte, sobald es die Coronaverordnungen zulassen, das Burgerrestaurant „Konrad“ in enger Kooperation mit dem Bierbrauer Michael Scharch in Schleiz eröffnen. „Ich bin mit meiner Frau Cindy und unseren beiden Töchtern Marla und Greta im November in die Kreisstadt Schleiz gezogen. Der Grund dafür war nicht die reine Coronathematik. Man überlegt sich als Vater zweier Mädels auch, ob es nicht besser für die Kinder ist, im ländlichen Raum aufzuwachsen als in der Großstadt“, sagt der 39-Jährige.