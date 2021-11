Neustadt: Apfelsorten bestimmen

Bei einem Kurs in Neustadt dreht sich alles um das Thema Apfel.

Neustadt. Die Volkshochschule Saale-Orla lädt zu einem Kurs mit einem Pomologen ein.

Die „Sortenvielfalt von Äpfeln“ beleuchtet ein Kurs der Volkshochschule (VHS) Saale-Orla an diesem Mittwoch, 10. November, in Neustadt. Ab 17 Uhr lernen die Teilnehmer, wie man Apfelsorten bestimmt. Referent ist der Pomologe Hans-Jürgen Mortag.

Die Apfelvielfalt ist groß. In Deutschland gibt es etwa 3000 Apfelsorten. Die Teilnehmerrunde befasst sich zudem mit Fragen wie: Allergien und Unverträglichkeiten gegenüber Äpfeln nehmen zu – stimmt das? Was ist an den Früchten heute anders als „früher“?

Der Kurs, den die VHS mit dem Streuobstnetzwerk Ostthüringen und dem Landschaftspflegeverband Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale organisiert, findet in der Mühlstraße 20b statt und kostet 20 Euro.