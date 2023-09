Neustadt hat ein zweites Storchenpaar

Neustadt. Atze und Adele sind nicht mehr das einzige Storchenpaar in der Stadt.

Spektakuläre Aufnahmen eines neuen Storchenpaars in Neustadt gelangen an diesem Wochenende Konstantin Gruner. Seit ungefähr zwei Wochen lebt im Gewerbegebiet Molbitz ein beringtes Storchenpaar (ein Tier im Bild). „Bei Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang machen sie es sich auf Laternen und Baukränen gemütlich. Deren Ringnummern sind CY26 und XU413 Hiddensee“, schreibt der Storchenfan und Hobbyfotograf aus Neustadt. Er dokumentiert sei mehreren Jahren akribisch die Population in der Stadt an der Orla. Regelmäßig suchen Atze und Adele das Nest auf einem Schornstein auf dem Gelände der Firma Luddeneit und Scherf auf. Die Molbitzer Störche haben noch keinen Namen.