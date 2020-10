Neustädter CDU-Abgeordneter: 1000 Meter sind das Minimum

„1000 Meter sind das Minimum“ – mit einem Gesetzesentwurf seiner Fraktion will der Neustädter CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott die Thüringer Bauordnung so ändern, dass darin ein entsprechender Mindestabstand von Windkraftanlagen zur Wohnbebauung im Saale-Orla-Kreis festgeschrieben wird.

Das in der Landtagssitzung in die Ausschüsse überwiesene Gesetz geht damit an das Maximum dessen, was der Bund seit kurzem im Rahmen einer Länderöffnungsklausel ermöglicht. „Der Schutz der Anwohner im Saale-Orla –Kreis vor Immissionen muss im Mittelpunkt stehen. Wir sind überzeugt: Das Vorrücken in den Nahbereich zur Wohnbebauung schadet der Akzeptanz der Windkraft wie man nicht nur in Raum Triptis sehen kann“, erklärte Herrgott. „Der Umgang mit der Windenergie ist eine Zukunftsfrage für den Saale-Orla-Kreis. Wir verfolgen deshalb ein Gesamtkonzept mit Initiativen zu Mindestabständen zur Wohnbebauung, dem Verbot von Windrädern im Wald und Repowering in Vorranggebieten, wo es sinnvoll ist“, so Christian Herrgott.

Der CDU-Abgeordnete wies darauf hin, dass die Möglichkeit der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen, individuell Mindestabstände auch von mehr als 1000 Metern festzulegen, ausdrücklich erhalten bleibt. „Diese zusätzlichen Vorsorgeabstände können und sollen im Regionalplan für Ostthüringen auch weiterhin festgeschrieben werden“, machte Herrgott deutlich.

In Sachen Windkraft im Wald sind auf der Internetseite https://beteiligtentransparenzdokumentation.thueringer-landtag.de/7-62 zahlreiche Pro und Kontras von Kommunen wie Neustadt, Löhma und Kirschkau, aber auch von Institutionen wie dem Thüringenforst, dem Nabu Landesverband, Bürgerinitiativen, aber auch Windkraftfirmen eingestellt. Außergewöhnlich ist, dass der Thüringischer Landkreistag der Veröffentlichung seiner Stellungnahme auf der Internetseite nicht zustimmte, was sonst nur drei Bürger ebenso wollten.