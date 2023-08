NGG fordert Mindestlohn für Ferienjobber im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis. „Jugendliche sind keine Beschäftigten zweiter Klasse“: Was die Gewerkschaft Nahrung-Genuss– Gaststätten zum nicht vorhandenen Mindestlohn bei U18-Jobbern sagt.

Wer im Saale-Orla-Kreis in Hotels, Biergärten, Restaurants oder anderen Betrieben in den Ferien jobbt, soll künftig wenigstens den gesetzlichen Mindestlohn verdienen. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss– Gaststätten (NGG). „Bislang können Betriebe Jugendliche unter 18 Jahren auch für weniger als 12 Euro beschäftigen. Mit dieser Ausnahme beim gesetzlichen Mindestlohn muss Schluss sein – in der Gastronomie genauso wie in allen anderen Branchen. Dass im Moment eine Art ‚Alters-Lohn-Diskriminierung‘ für Unter-18-Jährige überhaupt möglich ist, ist schon ein Unding“, wird der Geschäftsführer der NGG-Region Thüringen, Jens Löbel, in einer Mitteilung zitiert.

Gleiche Arbeit, gleiche Bezahlung

Die Gewerkschaft sträube sich gegen eine „vom Geburtsdatum diktierte Unterbezahlung“: „Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass Beschäftigte, die exakt die gleiche Arbeit machen, auch gleich bezahlt werden – egal, ob sie über oder unter 18 Jahre alt sind. Auch ein 17-jähriger Schüler, der in den Ferien beispielsweise als Sommerverstärkung im Restaurant kellnert, sollte dem Chef mindestens 12 Euro pro Stunde wert sein“, so Löbel.

Es sei ungerecht, wenn für jugendliche Ferienjobber aufgrund ihres Alters der gesetzliche Mindestlohn nicht gelte, zumal viele von ihnen auf Geld angewiesen seien. Angesichts der Personalknappheit gerade in der Gastro-Branche könnten jugendliche Ferienjobber für viele Betriebe sogar eine wichtige Arbeitsunterstützung auf Zeit sein – allerdings nicht zu Niedriglöhnen unter 12 Euro, so die NGG Thüringen. red