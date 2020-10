Nicht nur Gesundheitsamt in Schleiz fehlen moderne Computer

Symbolfoto: Mitarbeitern des Gesundheitsamtes fehlen vor allem in Coronazeiten mobile Computer und internettaugliche Handys. Auch in anderen Fachdiensten der Kreisverwaltung ist die Computertechnik veraltet.

Schleiz/Neustadt. Die Rechentechnik an den Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung in Schleiz und Pößneck ist veraltet und soll auf den neusten Stand gebracht werden.

Der Saale-Orla-Kreis will zusätzlich zu den jährlich 100.000 Euro bereitgestellten EDV-Geldern 300.000 Euro in die Erneuerung der Rechentechnik an den Arbeitsplätzen in der Kreisverwaltung investieren. Das beschloss der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung in Neustadt. Während der Coronazeit wurde deutlich, wie veraltet manche Computertechnik ist, erklärte IT-Fachdienstleiter Ralf Pelke. Amtsarzt Torsten Bossert bedauerte, dass seinen Mitarbeitern gerade in Coronazeiten internetfähige Smartphones und mobile Computer fehlen.