Nicht nur in Schleiz: Kinderbetreuung im Homeoffice

Ab Dienstag sind Schulen und Kindergärten weitestgehend geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Eltern aus dem Saale-Orla-Kreis schildern, wie es ihnen so kurzfristig gelungen ist, die Betreuung ihrer Kinder abzusichern.

„Wir haben insgesamt sieben Kinder, sechs von ihnen wohnen noch bei uns Zuhause. Ich arbeite in einer Bäckerei und zwar nur in Nachtschicht. Insofern ist die Schließung der Kindergärten und Schulen für mich sehr zum Nachteil, da ich während der Betreuungszeit meiner Kinder für gewöhnlich schlafe. Momentan regeln wir das so: Mein Mann, der als Taxifahrer tätig ist, betreut die Kinder, wenn er keine Fahrten hat. Ansonsten bleib ich wach oder der größere Bruder achtet kurzzeitig mit auf die kleineren Geschwister“, berichtet Michaela Gäbler-Schneider aus Bad Lobenstein. Sie hofft, dass dieser Zustand nicht zur Dauerlösung wird, weshalb sie einen Antrag auf Notfallbetreuungsplätze gestellt habe. Ihre drei Jungs sind 17, 12 und neun Jahre alt, die Mädchen acht und drei Jahre. Die Jüngste wird im April ein Jahr. „Was die Schließung der öffentlichen Spielplätze anbelangt, da werden wir andere Lösungen finden müssen: Waldspaziergänge mit unserem Hund und den Kindern oder Spielenachmittage zum Beispiel“, so Michaela Gäbler-Schneider.

In Crispendorf im Homeoffice

„Auch wir haben zwei Kinder, die drei beziehungsweise sechs Jahre alt sind. Beide sind normalerweise im Kindergarten Neundorf zur Ganztagsbetreuung. Aufgrund meiner Fachberatertätigkeit arbeite ich ohnehin von zu Hause aus. Ab dieser Woche sind seitens meines Arbeitgebers Termine im Außendienst tabu“, berichtet André Grau aus dem Schleizer Ortsteil Crispendorf, der im Homeoffice arbeitet. Dadurch ist eine Betreuung sichergestellt. „Allerdings geht auch immer nur eines. Entweder arbeiten oder sich intensiv mit den Kindern beschäftigen. Beides gleichzeitig ist fast nicht realisierbar“, so der Familienvater.

Opa ist erst 61 und im Ruhestand

Kristina Hellfritzsch aus Raila ist froh, dass „Opa“ mit 61 Jahren in der Ruhephase seiner Altersteilzeit angekommen ist. Damit sei die Betreuung ihrer zwölfjährigen Tochter gesichert. Ansonsten gäbe es bei Kristina Hellfritzsch auf der Arbeit eine Notbetreuung für jene Eltern, für die niemand die Betreuung übernehmen kann. „Ich bin Küchenfee in einer Rehaklinik, der Vater meiner Tochter Kfzler. Wir hätten keinen Anspruch auf Notbetreuung in der Schule. Gestern brachte die Lehrerin meiner Tochter die Schulaufgaben für die nächste Zeit vorbei“, erklärte die Mutter, die ihre Tochter nicht länger als vier bis fünf Stunden allein lassen würde, erst recht nicht über Wochen. Sie ist froh über die relativ jungen Großeltern und dass sie die Woche vor und nach Ostern Urlaub hat, auch wenn sie über die Feiertage arbeiten muss.

Claudia Wolfram aus Neustadt mit ihrer Tochter. Foto: Privat

„Die Schließung von Schulen und Kindergärten an sich ist die beste Variante, allerdings hätte sie aus meiner Sicht schon eher sein müssen. Ich bin alleinerziehend und habe niemanden für meine Tochter zur Betreuung. Ich weiß nicht wie ich diese lange Zeit überbrücken soll. Diese Woche bin ich zum Glück erstmal krankgeschrieben. Bin aber wirklich krank“, berichtet Claudia Wolfram aus Neustadt, die nun ihre achtjährige Tochter betreut. In der Kindertagesstätte, in der sie tätig ist, seien alle übrigen Mitarbeiter trotz Schließung auf der Arbeit, da es eine Notbetreuung gibt. Claudia Wolfram hilft ihrer Tochter nun bei den Schulaufgaben, spielt, bastelt und malt mit ihr.

Marcus Heye aus Tanna war bei seinen beiden Kindern bis 14.30 Uhr daheim. „Wir waren spazieren und Enten füttern. Erst jetzt gehe ich ins Büro“, berichtet er.

Marcus Heye aus Tanna war bei seinen beiden Kindern bis 14.30 Uhr daheim. Foto: Privat

„Diese Woche hat Papa zum Glück Urlaub, aber ab nächster Woche wird es schwer. Er als Maler und Lackierer und ich als Reinigungskraft haben keinen Anspruch auf Notfallbetreuung. Ich werde meine Arbeit dann am späten Nachmittag machen, wenn Papa zuhause ist“, teilt Lisa Grüner aus Bad Lobenstein mit.

„Wir haben ganz viel Glück. Unsere Tochter ist zwei Jahre alt und darf ab morgen in die Notbetreuung gehen. Denn mein Mann und ich arbeiten in systemrelevanten Jobs. Wir sind sehr erleichtert“, berichtet Julia Stephan aus Schleiz.

„Mein Kind aus der Förderschule, das zwingend auf eine 1:1-Betreuung besteht, hat keinen Anspruch auf Notbetreuung. Denn mein Mann hat laut Schule als Berufskraftfahrer keinen systemrelevanten Beruf. Und ich arbeite ja nur ein paar Stunden in der Pflege und das Geschwisterkind ist zudem noch zuhause. So läuft die Realität“, beklagt Maria Radusch aus einem vogtländischen Ort.