Nach Interviews im März und April beschreibt der evangelisch-lutherische Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg aus Schleiz nun seine Sicht darauf, wie die Coronapandemie und die Bestimmungen das Zusammenleben verändern und was er sich für 2021 erhofft.

Herr Pfarrer Scheibe-Winterberg, bald ist wieder die Zeit der Jahresrückblicke. Wie würden Sie 2020 beschreiben?

Es war ein Jahr, in dem wir uns abgewöhnt haben, einander die Hand zu geben. Aber eben nicht aus Verachtung oder Egoismus, sondern im Gegenteil: aus Solidarität. Die Pandemie hat den Alltag eines Jeden verändert, dem Einen die wirtschaftliche Existenz genommen, dem Anderen lediglich die Urlaubsreise vergrätzt. Events wurden abgesagt, die bislang so sicher wie das Amen in der Kirche gewesen sind – von unseren Ostergottesdiensten über das Rennen auf dem Dreieck bis zu den Weihnachtsmärkten. Von Seiten der Regierung war plötzlich viel Geld da, um das öffentliche Leben am Laufen zu halten. Bislang unauffällige Berufsgruppen im Bereich Gesundheit und Dienstleistung sind einmal in ihrer Bedeutung wahrgenommen worden. Ich selbst habe viel darüber nachgedacht, was systemrelevant bedeutet, gerade in Bezug auf meine Branche.

Mit welchem Ergebnis?

Kirche kann Menschen Halt geben, wo alles Vertraute in Frage steht. Unsere Rituale, die Sonntagsgottesdienste, allein schon das tägliche Geläut vermitteln Verlässlichkeit und Normalität. Auch wenn es im Frühjahr eine Zeit lang auch ohne Kirche irgendwie ging, merkten wir Christen, welchen Wert die Begegnung untereinander und die Begegnung mit dem Heiligen hat, welcher Trost darin steckt, nicht allein mit seinen Sorgen zu sein: Da sind andere, denen es genauso geht. Und da ist Gott, von dem wir Hilfe erwarten dürfen. Die allgemeine Relevanz von Glauben und Kirche beginnt erst jetzt, wo es darum geht, die Erfahrungen dieses Jahres zu benennen, einzuordnen und zu bewahren. Denn nach der Pandemie werden wir einiges anders machen müssen. Und wenn es gut geht, sogar besser. Dabei wird entscheidend sein, was wir glauben, wem wir glauben und woran wir glauben.

Am Wochenende hätte es Adventsmärkte in Schleiz, der Pößnecker Vereine und auf Schloss Burgk gegeben, die wegen der Coronabestimmungen ausfallen mussten. Geht vielen Menschen eine Einstimmung auf die Adventszeit verloren, wenn sie nicht mit Freunden und Verwandten einen Glühwein trinken können?

Sicher ist das so. Auf dem Weihnachtsmarkt trifft man Leute, die man über das Jahr sonst nicht sieht, hat Gelegenheit, mal miteinander zu reden und Glühwein ist da auch durchaus förderlich. Aber ich habe auch mit Menschen gesprochen, die diesen Advent erstmals wohltuend ruhig und besinnlich erleben möchten. Ursprünglich ist der Advent eine Fastenzeit – bislang freiwillig, nun staatlich angeordnet. Genauso denke ich über das angekündigte Böllerverbot. Man liebt es oder man hasst es. In diesem Jahr ist eben mal Vieles anders.

Könnte das Fest schon vor den Feiertagen zu einem Stresstest für Familien werden? Konfliktstoff steckt allein schon in den Fragen: Wer sollte zu Besuch kommen? Mit wem feiern wir nur per Telefon oder Skype? Und wer entscheidet das?

Ein Stresstest für Familien ist Weihnachten schon immer gewesen. In diesem Jahr hat jeder die Chance, einmal wirklich nur mit denen zu feiern, die ihm persönlich gut tun, statt mehrere Feiern zu organisieren mit den Teilen der Sippschaft, die sich halbwegs grün sind. Wenn man sich das Jahr über nicht viel zu sagen hatte, braucht man auch Weihnachten nicht so zu tun als ob. Und wem man wirklich zeigen möchte, dass man ihn vermisst, dem kann man in den Tagen zuvor auch mal einen richtigen Brief schreiben, mit Tinte, Umschlag und Briefmarke. Das ist mittlerweile ungewöhnlich, aber hat mehr Stil als jede Elektropost.

Manche fürchten sich schon vor den Corona-Diskussionen an den Feiertagen. Kann man der Familie ein Sprechverbot zum Thema des Jahres auferlegen?

Ein Sprechverbot ist nicht das Richtige. Und ein Denkgebot wird nicht jeder befolgen. Politische Themen können eine Familienfeier tatsächlich sprengen. Ich kenne das aus dem Jahr 2015 mit der Flüchtlingsdebatte. Jeder muss sich klar machen, dass der Stubentisch kein Stammtisch ist. Und jeder sollte überlegen, ob man sich in der Familie nicht mehr zu sagen hat als über Corona und Bundespolitik zu debattieren. Das wäre nämlich sehr schade.

Welche Herausforderungen kommen auf Ihre Gemeinde bezüglich der Weihnachtsgottesdienste zu?

Die vertrauten Gottesdienste in der Kirche wird es Heilig Abend in Schleiz nicht geben. Wir müssten Eintrittskarten verteilen. Wer soll sie erhalten, der treue Kirchgänger oder derjenige, der nur Weihnachten kommt? Statt dessen planen wir einen Freiluftgottesdienst mit Posaunen auf dem Bibliotheksvorplatz, der dann hoffentlich auch stattfinden darf. Wie das mit dem Singen wird, kann ich jetzt noch nicht sagen. Außerdem beginnen in dieser Woche die Dreharbeiten für eine Weihnachtsandacht mit Krippenspiel, die wir auf DVD verteilen und ins Netz stellen wollen. Die beliebte Christnachtfeier am Ersten Feiertag morgens um 6 wird ausnahmsweise von der Bergkirche in die Stadtkirche verlegt, weil wir dort mehr Plätze haben. Selbst hier geht das nur mit vorheriger Anmeldung. Das hätte mir mal einer erzählen sollen, dass unsere Kirchen zu klein sind. (lacht)

Wie stopfen die kleinen Kirchgemeinden mit vielleicht 50 Kirchensteuerzahlern und 200 Menschen zum Krippenspiel im Gotteshaus das Finanzloch, das mangels der Präsenzgottesdienste in diesem Jahr durch die Kollektenausfälle entstanden ist?

Kollekten decken nie den Bedarf einer Kirchgemeinde. Sie sind meist für überregionale Projekte der Kirche bestimmt wie Diakonie, Bildungsarbeit, Ökumene und Seelsorge. Heilig Abend zum Beispiel geht ein Großteil der Kollekte immer an die Aktion Brot für die Welt. Es wäre schlimm, wenn wir an dieser Stelle Ausfälle haben. Jeder Euro bewirkt dort mehr als hierzulande. Mit verminderten Einnahmen für uns selbst werden wir in diesem Jahr irgendwie klarkommen, Andere müssen das auch.

Wie sehen Sie auf das Jahr 2021?

Ich denke, dass uns die Pandemie trotz Impfstoff noch einige Zeit begleiten wird. Meine Sorge ist, dass wir aus den Augen verlieren, worum es eigentlich bei all den Einschränkungen unserer Freiheiten geht: Nicht darum, dass ein Staat oder eine ominöse Elite endlich frei durchregieren könnte. Es geht um Leben und Tod unserer Mitmenschen. Da höre ich nicht auf so genannte Experten, die alles besser zu wissen meinen als Leute, die sich ihr Leben lang damit befasst haben. Mein Respekt gilt denen, die in Verantwortung stehen, Entscheidungen treffen und je nach Lage immer wieder korrigieren müssen. 2021 möge trotzdem ein Jahr werden, in dem wir uns auch wieder anderen Themen zuwenden. Ich hatte in Erinnerung, dass da was mit dem Klima nicht in Ordnung war und sehe, dass im Pandemiejahr eine Menge braune Soße hochgeschwappt ist.