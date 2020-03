Noch kein Besuchsverbot in Altersheimen im Oberland

Bewohner von Pflegeheimen sind Menschen, die ohnehin oft sehnlichst auf die Besuche ihrer Kinder oder Enkelkinder hoffen. Ob diese künftig ausbleiben müssen, um Senioren als besonders gefährdete Personengruppe vor dem Coronavirus zu schützen, wird vielerorts diskutiert. Derzeit gibt es in den Pflegeheimen des Deutschen Roten Kreuzes und der Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis noch keine Besuchsverbote.

Es ist der Albtraum vieler Heimleiter: Ein infizierter Pfleger oder Angehöriger steckt im Altersheim unwissend Senioren mit dem Coronavirus an. Einige Heime in Deutschland haben sich bereits dafür entschieden, Besuche von Angehörigen einzuschränken, um das Risiko einer Infektionskette zu minimieren.

„Wir haben bislang kein Zugangsverbot ausgesprochen. Aber wir weisen deutlich darauf hin, dass dringend auf Umarmungen und Händeschütteln verzichtet werden soll“, sagte Ralf Adam, Vorstandsvorsitzender des DRK-Kreisverbandes Saale-Orla, der in Schleiz, Bad Lobenstein und Pößneck Pflegeheime betreibt. Desinfektionsmittel gäbe es nun nicht nur in den Sanitärräumen, sondern vielerorts auch in den Zugangsbereichen. „Wir wägen das Risiko täglich ab und hoffen, dass wir unseren Bewohnern nicht die sozialen Kontakte versagen müssen“, sagte Adam.

Auch die Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein weist in ihren Einrichtungen, zu denen im Saale-Orla-Kreis unter anderem das Seniorenzentrum Emmaus mit Haus Elisabeth in Ebersdorf, die Tagespflege Gefell, das Quartiershaus Wannenbad in Wurzbach mit Senioren-WG und die Wohnstätte Michaelishaus in Schleiz gehören, mit Aushängen die Besucher auf einen verantwortlichen Umgang hin. Desinfektionsspender seien öffentlich zugänglich. Alle Mitarbeiter seien gemäß Hygiene- und Pandemieplan geschult. „Aufgrund der jährlichen Infektionen wie Rota-, Noro- oder Influenzaviren sind die Mitarbeiter im Umgang mit Erkrankten erfahren. Notwendige Materialien sind vorhanden und werden bei Bedarf zwischen den Einrichtungen der Diakonie weitergegeben. Wenn der Ernstfall eintreten sollte, wird sofort ein Krisenstab eingerichtet, der mit dem zuständigen Gesundheitsamt zusammenarbeitet“, erklärte Martin Gebhardt, Geschäftsbereichsleiter Altenhilfe der Diakoniestiftung.