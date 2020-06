Kinder stehen in einem Waschraum. Das ist in Kitas in Saale-Orla aktuell nur nur stufenweise möglich. (Symbolbild)

Noch kein normaler Alltag in den Kindergärten im Saale-Orla-Kreis

In den 59 Kindertagesstätten im Saale-Orla-Kreis wurde am 25. Mai – und damit zeitiger als in den anderen Thüringer Landkreisen – ein großer Schritt in Richtung Normalität unternommen. Die Phase der Notbetreuung im Angesicht der Corona-Pandemie fand mit dem Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb ein Ende. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Damit darf nicht nur eine begrenzte Gruppe an Mädchen und Jungen in die Kita gehen, es haben nun alle angemeldeten Kinder einen gleichwertigen Anspruch auf einen Betreuungsplatz, teilte das Landratsamt mit.

Dass der Nachwuchs ausnahmslos zur Tagesstätte gehen darf, wird von manchen Eltern aber auch missverstanden, die meinen, dass nun alles wieder normal ist. „Auch wenn die Einrichtungen bis zu neun Stunden geöffnet haben, kann man noch lange nicht von einem normalen Kita-Alltag sprechen“, erklärt Victoria Pomsel, Fachberaterin im Landratsamt, und führt aus: „Die Öffnung der Kindertagesbetreuung erfolgt bundesweit stufenweise in vier Phasen. Die letzte Phase ist der vollständige Regelbetrieb. Wir befinden uns aber erst in der dritten Phase, dem eingeschränkten Regelbetrieb. Das heißt zwar, dass alle Kinder gleichberechtigt die Kita besuchen können, durch das Infektionsschutzgesetz kann es aber trotzdem noch zu vielen Einschränkungen kommen.“ Eine Rückkehr zum vollständigen Regelbetrieb ist erst dann vorgesehen, wenn ein Impfstoff verfügbar oder die Pandemie weitgehend eingedämmt ist, womit noch etwas Geduld gefragt sein dürfte.

Auf das Zähneputzen wird noch verzichtet

Deswegen ist es für die Kindertagesstätten im Saale-Orla-Kreis und darüber hinaus umso wichtiger, dass auch die Eltern Verständnis dafür aufbringen, dass noch nicht alles wieder normal ist, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. „Unser Ziel im Saale-Orla-Kreis ist es, jedem Kind so schnell wie möglich frühkindliche Bildungsangebote bereit zu stellen. Da die Gruppen nicht vermischt werden dürfen und andere hygienische Schutzmaßnahmen einzuhalten sind, müssen manche gewohnte pädagogische Standards derzeit kürzer treten“, so Victoria Pomsel. Als Beispiele nennt sie etwa, dass die Kinder die Sanitärbereiche nur stufenweise betreten dürfen, oft auf das Zähneputzen verzichtet oder sich vorzugsweise im Freien aufgehalten wird.

Dass es im Landkreis kein Wechselmodell gibt, bei dem Kinder nur wochen- oder tageweise betreut sind, wertet die Fachberaterin als großen Erfolg. Damit es funktioniert, sind die Kitas darauf angewiesen, dass Mädchen und Jungen häufiger als Mittagskind abgeholt werden oder nach Möglichkeit Urlaub genommen wird.