Notbremse löst Allgemeinverfügung im Saale-Orla-Kreis ab

Schleiz. Die Corona-Maßnahmen im Landkreis werden dabei teilweise verschärft.

Zu Freitag ist das geänderte Infektionsschutzgesetz, in das die Bundes-Notbremse eingearbeitet wurde, in Kraft getreten. Die damit verbunden Corona-Maßnahmen gelten ab dem heutigen Samstag auch im Saale-Orla-Kreis.

Da der Landkreis am Freitag eine Inzidenz von 377,3 aufwies, gelten ausnahmslos alle in der Bundes-Notbremse festgelegten Einschränkungen, teilt das Landratsamt mit. In weiten Teilen hätten diese aber ohnehin schon gegolten.

Andererseits gebe es auch strengere Regeln, etwa im Hinblick auf kontaktlosen Gruppensport, der in Thüringen generell untersagt sei. Neu sei zudem, dass die nächtliche Ausgangssperre zwar weiterhin von 22 bis 5 Uhr gilt, man sich aber bis 24 Uhr allein zum Spazierengehen oder Sporttreiben draußen bewegen darf.

Testpflicht auch bei Notbetreuung

Verschärfungen gebe es auch im Bereich der körpernahen Dienstleistungen. Mit Ausnahme von Friseur- und Fußpflegebetrieben müssten alle nicht-medizinischen oder therapeutischen Angebote wie Kosmetik- oder Nagelstudios schließen. Für Friseur- oder Fußpflegebesuche sei ein aktuelles negatives Testergebnis Pflicht.

Für den Einzelhandel gelte: Für Kunden dürfen nur Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Reformhäuser oder Apotheken öffnen. Alle übrigen Einzelhändler dürften nur vorher bestellte Ware zum Abholen anbieten.

Weiterhin für den regulären Betrieb geschlossen blieben die Schulen und Kindergärten im Saale-Orla-Kreis, die aber nach wie vor eine Notbetreuung anbieten dürften. Die Berechtigung für den Zugang zur Notbetreuung bleibe unverändert. Allerdings gelte die Testpflicht für Schülerinnen und Schüler nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums ab Montag auch in der Notbetreuung. Hierzu könnten entweder die in der Schule angebotenen Selbsttests genutzt oder eine aktuelle Bescheinigung eines negativen Tests vorgelegt werden.

Landrat bittet um Einhaltung der Regeln

Durch das Inkrafttreten des geänderten Infektionsschutzgesetzes wird die Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises, die am Sonntag ausläuft, nicht fortgeschrieben, so das Landratsamt. Landrat Thomas Fügmann (CDU) befürworte, dass es nun eine klare und bundeseinheitliche Regelung gibt, betone aber auch die Eigenverantwortung der Bevölkerung. „Ich will in aller Deutlichkeit sagen, dass wir die Pandemie nur in den Griff bekommen, wenn die Menschen die Vorgaben auch beherzigen.“ Das gelte insbesondere bei privaten Treffen.