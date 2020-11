Notfalls hilft wie in Ziegenrück ein Fake-Warnschild

Kommunen wie Ziegenrück und Schleiz kämpfen mit einem höheren Aufkommen an Abfall, den Bürger in der Natur und in öffentlichen Papierkörben hinterlassen. Manchmal zeigen Fake-Warnschilder wie auf der Fährklippe bei Ziegenrück die gewünschte Wirkung, um ausufernde Kosten für die Stadt zu vermeiden.

Die Fährklippe entlang der Straße nach Schleiz bietet einen schönen Blick auf Ziegenrück, auch für Kraftfahrer, die hier eine Pause einlegen. Doch viele hinterlassen auch ihren Müll. „Wir haben mal mit der Feuerwehr mühsam den Abfall vom Hang geborgen. Es waren Unmengen, aber auch vom Bettgestell bis zum Fernseher alles dabei“, sagte Bürgermeister Horst Maschke (parteilos). Die Stadt Ziegenrück sah sich vor einiger Zeit veranlasst, Warnschilder an der Fährklippe anzubringen. Auf einem wird mitgeteilt, dass das Gelände videoüberwacht werde. Das dieses in Wirklichkeit nicht passiert und auch nicht erlaubt sei, weiß Bürgermeister Maschke. Doch Wirkung zeigen die Warnschilder durchaus, denn das Abfallaufkommen habe sich erheblich reduziert.

Ziegenrück hat Abfallbehälter entfernt

Die Stadt Ziegenrück sei auch dazu übergegangen, Papierkörbe an gut frequentierten Stellen wie dem Fernmühlen-Parkplatz oder an der Schwedenschanze abzubauen, in denen manche Kraftfahrer regelmäßig ihren Hausmüll von daheim entsorgten. „Unser Bauhof hat jetzt wieder weniger Müll aus den Papierkörben abzufahren“, sagte Horst Maschke.

„Festzustellen ist, dass vermehrt Hausmüll über die öffentlichen Abfallbehälter entsorgt wird“, bestätigt auch Marie-Kathrin Richter von der Stadtverwaltung Schleiz. Die Rennstadt hat im Jahr 2018 rund 23.500 Euro für die Entsorgung von Müll ausgeben müssen. Der Stadtrat musste damals zwei Mal im Jahr Geld locker machen, weil die eingeplanten Mittel nicht ausreichten. Nachdem einige Papierkörbe, so auch am Neumarkt entfernt wurden, fielen die Kosten im Folgejahr auf 18.500 Euro. Doch in diesem Jahr belaufen sich diese auf knapp 20.800 Euro.

Seit Frühjahr 2019 fährt der städtische Bauhof in den warmen Monaten samstags eine zusätzliche Müllrunde. Dabei werden die Abfallbehälter am Neumarkt, Bürgerteich, an der Wisentapromenade und im Gemeindegebiet Burgk geleert. Von April bis Dezember 2019 hatte der Bauhof 187 Stunden mit der Abfallabfuhr zu tun. Das sei der zweithöchste Aufwand nach den Mäharbeiten mit 231 Stunden.