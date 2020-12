Obdachloser in Schleiz bekommt eine Wohnung

Schleiz. Für einen 37-jährigen Obdachlosen in Schleiz gab es ein besonderes Weihnachtsgeschenk am Samstag. Seit Donnerstag erhielt die Polizei mehrere Mitteilungen und Hinweise aus der Bevölkerung, dass sich in der Stadt ein Wohnungsloser aufhält. Er habe unter anderem im Vorraum einer Bankfiliale die Nacht verbracht.

Nach Einsätzen der Polizei und auch des Rettungsdienstes konnte mit tatkräftiger Unterstützung und im gemeinsamen Zusammenwirken mit den Verantwortlichen des Landratsamtes Saale-Orla, der Stadt Schleiz sowie der Wohnungsgesellschaft erreicht werden, dass dem 37-Jährigen am Samstag eine Wohnung zugewiesen wurde. red