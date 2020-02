Oberböhmsdorfer bitten diesmal zum Karneval im Kloster

Der Oberböhmsdorfer Carnevals Club (OCC) treibt sein „Unwesen“ dieses Jahr im Kloster. Inwiefern beim schweren Gang dorthin aber himmlischer Beistand von Nöten sein wird, bleibt abzuwarten. Am 15. Februar startet die 32. Session.

Oberböhmsdorf. Noch zehn Tage bis zum Start der 32. Session des OCC im Saal der Agrar GmbH in Oberböhmsdorf. Insgesamt fünf Veranstaltungen stehen an.

Das Bühnenbild steht, die Kostüme sind genäht, die Tänze einstudiert und die Sketche sitzen. Es wird dieser Tage lediglich noch am Feinschliff gearbeitet. Alles ist angerichtet für die 32. Session des Oberböhmsdorfer Carneval Clubs (OCC). Eines steht aber jetzt schon fest: Es wird wohl kaum so gesittet und andächtig ablaufen, wie das diesjährige Motto es vielleicht vermuten lässt: „Die Nonne schnappt den Kardinal, im Kloster ist heut´ Karneval“.

Inwiefern die Oberböhmsdorfer dabei auf himmlischen Beistand angewiesen sein werden, kann nur wüst spekuliert werden. Eine „göttliche Auflösung“ ist aber spätestens nach den zwei Galaabenden zu erwarten. Auch der mit viel Liebe initiierte Kinderfasching erfreut sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit. „Die Akteure des OCC führen dabei ein bekanntes Märchen auf. Das sorgt bei den Kindern immer für riesige Begeisterung“, verkündete „Chief Entertainment Director“ Jürgen Ludwig, gleichzeitig der Präsident im Hause, mit Stolz.

Programm mit Auftritten von Vereinen aus der Umgebung

Aber auch die Senioren kommen in Oberböhmsdorf nicht zu kurz. Als einer der wenigen Karnevalsvereine der Region bietet der OCC einen Seniorenfasching an. „Die Gäste dieser Veranstaltung kommen mittlerweile aus Schleiz und den nahe gelegenen Nachbarorten zu uns“, so Ludwig weiter. Und noch eine Besonderheit kann der pfiffige Club aufweisen: Beim Vereinsfasching geben Karnevalisten anderer Faschingsvereine aus der Gegend einen Teil ihres aktuellen Repertoires zum Besten.

Das Erfolgsgeheimnis vom Oberböhmsdorfer Carnevals Club erklärt sich der Präsident wie folgt: „Wir sind uns immer treu geblieben. Das kommt bei den Zuschauern gut an. Über die Jahre hinweg haben wir uns einen festen Publikumsstamm aufbauen können. Für regelmäßig frisches Blut in unsere Reihen sorgen aber junge Leute und das ist auch ganz gut so.“

Die närrischen Termine des OCC im Frühjahr 2020 im Saal der Agrar GmbH einmal zusammengefasst: 15. Februar, Abendveranstaltung, 19.30 Uhr; 16. Februar, Kinderfasching, 15 Uhr; 28. Februar, Vereinsfasching, 19.30 Uhr; 29. Februar, Abendveranstaltung, 19.30 Uhr; 1. März, Seniorenfasching, 14.30 Uhr