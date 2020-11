Oettersdorf: Nicht zur AfD gewechselt

Die AfD informierte jüngst in Oettersdorf über ihre Arbeit im Bundestag.

Der Schleizer Konrad Walther möchte klarstellen, dass er auf dem Bürgerabend der AfD am Dienstag in Oettersdorf nicht von sich gegeben habe, dass er zur AfD gewechselt sei, wie es im Artikel „Schlund wirft Regierung Unfähigkeit vor“ am 12. November hieß.

„Die Darstellung, dass ich die AfD für die einzig verbliebene Oppositionspartei halte, ist richtig. Falsch ist, dass ich ‘zur AfD gewechselt bin’, teilte er in einer E-Mail mit.

Zuvor versuchte Walther fälschlicherweise, über die privaten Facebookseiten der Journalisten dieser Zeitung sein Anliegen der Redaktion zu übermitteln.