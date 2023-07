Oettersdorf will die Menschen zusammenbringenOpen-Air in den Startlöchern

Oettersdorf. 31. Open-Air sitzt in den Startlöchern. Rockklub Oettersdorf bespielt zwei Bühnen

Am Freitag, 14. Juli, startet das 31. Open Air in Oettersdorf. Der Rockclub des Dorfes hat zahlreiche Bands eingeladen. An drei Tagen spielen Gruppen verschiedenster Genres, um Menschen aller Generationen zu vereinen und ihnen ein schönes Wochenende zu bereiten. Die Konzerte finden im Wechsel auf zwei Bühnen statt. Besondere Highlights sind dieses Jahr wieder „Dritte Wahl“, „Monsters of Liedermaching“, „Monokel Altstars“ sowie „Apfeltraum“.