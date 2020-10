Das Wohngebiet „Am Büschele“ in Oettersdorf soll um 14 Baugrundstücke erweitert und bis Jahresende erschlossen werden. Vor acht Jahren sind bereits zwölf Eigenheime entstanden.

Die Karsten und Kevin Drews Grundstücks GbR aus Oettersdorf lässt derzeit das 1,4 Hektar große Gelände an der Werner-Seelenbinder-Straße erschließen. So soll der 130 Meter lange Bauweg grundhaft ausgebaut und eine 160 Meter lange Stichstraße mit Wendehammer und Straßenbeleuchtung entstehen.

Glasfaserleitungen bis ans Haus im Oettersdorfer Baugebiet

Die 14 bis zu 1000 Quadratmeter großen Baugrundstücke sollen mit Erdgas-, Strom-, Trink- und Abwasserleitungen erschlossen werden, ebenfalls mit Glasfaserleitungen für schnelles Internet. Die Arbeiten führt die Schwall + Mayer Hoch- und Tiefbau GmbH aus Neustadt aus. „Wir investieren knapp eine Million Euro in die Erschließung. Die Kosten werden auf die Käufer der Baugrundstücke umgelegt“, sagte Karsten Drews, der auch Geschäftsführender Gesellschafter der HBS Elektrobau GmbH in Oettersdorf ist.

Laut Vertrag sei die Erschließungsanlage kostenlos an die Gemeinde Oettersdorf zu übergeben, sagte Mario Streit, Leiter der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Seenplatte.

Bislang seien fünf der 14 Baugrundstücke reserviert. „Das Interesse ist sehr groß, auch deshalb, weil es bei uns im Ort eine Schule, einen Kindergarten und einen Zahnarzt gibt. Einkaufsmöglichkeiten und ein Gymnasium gibt es wenige Kilometer weiter in Schleiz. Vor allem junge Paare um die 30 Jahre mit und ohne Kinder sind sehr interessiert. Auch ein Rückkehrer aus München ist dabei“, sagte Kevin Drews. Die Interessenten hätten keine Angst vor möglicher Arbeitslosigkeit im Verlauf der Corona-Krise.

Grundstücksvergabe im April

Die übrigen Baugrundstücke sollen im April 2021 vergeben werden. Um Spekulationen zu vermeiden, müssen die Interessenten innerhalb von fünf Jahren eine Baugenehmigung vorweisen.

Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Wohngebietes Werner-Seelenbinder-Straße, wie dieses offiziell heißt, erlangte vergleichsweise schnell Rechtskraft. „Im September 2019 wurde der Aufstellungsbeschluss gefasst, am 28. September 2020 ist er in Kraft getreten. Dabei kam es zu zwei Monaten Verzögerung, weil Archäologen hier eine bronzezeitliche Siedlung vermutet und gegraben haben. Die Drews hatten einen recht hohen Aufwand. Denn sie mussten einen Bagger zur Verfügung stellen, der die Oberfläche des Bodens abschälte. Ein Mitarbeiter der Denkmalschutzbehörde aus Erfurt war drei Tage lang da und hat alles begutachtet“, sagte Mario Streit. Der Erschließungsträger müsse sich zu 20 Prozent an den Grabungskosten beteiligen.

Wegen der unmittelbaren Lage des Baugebietes an der Landesstraße und der Nähe zum Gewerbegebiet wurde ein lärmschutztechnisches Gutachten erstellt. Laut Bebauungsplan müssen wenige Häuser Lärmschutzverglasung in die Fenster zur Landesstraße einbauen lassen, so Mario Streit.

Um Streit unter Nachbarn zu vermeiden, sollen nur Wärmepumpenheizungen zulässig sein, die den jeweiligen zulässigen baugebietsspezifischen Immissionsrichtwert für allgemeine Wohngebiete zur Nachtzeit um mindestens zehn Dezibel unterschreiten, heißt es im Bebauungsplan.