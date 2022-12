Oettersdorferin Janina Geiler kann Thüringerin des Jahres werden

Oettersdorf. Die Abstimmung für die Oettersdorfer Sportsfrau ist telefonisch und per Internet möglich.

Am 10. Dezember werden die „Thüringerinnen und Thüringer des Jahres 2022“ ausgezeichnet. Zur Wahl stehen die zwölf Menschen, die in diesem Jahr von der Thüringer Ehrenamtsstiftung und MDR Thüringen als Monatssieger geehrt wurden, weil sie in ehrenamtlicher Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise eingesetzt haben.

Als Thüringerin des Monats Oktober geht Janina Geiler aus Oettersdorf ins Rennen. Mit viel Leidenschaft und großem Engagement trainiert sie seit vielen Jahren den Fußball-Nachwuchs und ist gleichzeitig im geschäftsführenden Vorstand des LSV 49 Oettersdorf aktiv. Außergewöhnlich ist auch ihr Engagement im Fußballkreis für die gesamte Region. So ist es ihrer Initiative zu verdanken, dass in den acht Nachwuchsmannschaften des Vereins Kinder und Jugendliche aus insgesamt sechs Vereinen trainieren und am Spielbetrieb teilnehmen. Den Trainingsalltag in dieser Kooperation meistert Janina Geiler als organisatorische Mammutaufgabe. Auch im Vorstand des Kreisfachausschusses Fußball arbeitet sie mit und ist stellvertretende Schiedsrichterobfrau.

Wer für Janina Geiler stimmen will, kann bis 10. Dezember um 14 Uhr die 0137 100 11 10 anrufen (aus allen deutschen Netzen 14 Cent) oder den Internet-Link nutzen: www.mdr.de/s/tdj