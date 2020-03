„Offene Gärten“ für dieses Jahr auch abgesagt

So ist es nun mal in den Zeiten von Corona: Am Vormittag beim Pressetermin mit Steffi Lätzer, sie steht seit 2013 an der Spitze der Arbeitsgruppe „Open Gardens – Offene Gärten“ für den Raum Schleiz und Zeulenroda, war die Garten-Welt noch in bester Ordnung, stand der 14. Juni als Termin für diese Aktion hier bei uns. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

Gärten nicht nur in Schleiz und Zeulenroda bleiben geschlossen

Nur Stunden später wurde die Fülle der aktuellen Hiobsbotschaften noch durch eine weitere ergänzt – hatte sie die Mail auf dem Tisch, in der die Trägervereine, also der Bund der Landschaftsarchitekten Thüringens sowie die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur Thüringen, die Offenen Gärten 2020 insgesamt für den Freistaat absagten.

Mal durch die regionale Brille geschaut heißt das, dass die grünen Oasen in Schleiz und Zeulenroda sowie in der Region Bad Lobenstein – hier stand der 21. Juni als Termin – in diesem Sommer für ein breiteres Publikum von Gartenfreunden geschlossen bleiben. Gleiches dürfte demnach für das Orlatal gelten. Was die Termine angeht, sprechen wir hier gemäß Kalender auf der Webseite „Open Gardens“ vom 24. Mai und vom 12. Juli.

Solch ein grünes Refugium, wenn man denn eines besitzt, gewinnt mit Blick auf Begriffe wie „Ausgangssperre“ oder auch „Quarantäne“ immer mehr an Bedeutung. „Egal was und wie groß oder wie klein der Garten ist, Hauptsache mal wenigstens raus“, das meinte auch Steffi Lätzer. Und Garten-Wetter ist ja eigentlich auch fast immer. Sind doch nach einer kleinen „Durststrecke“ gestern und heute, für den Sonntag zwar mäßige Temperaturen, aber auch bis zu zehn Stunden Sonne angekündigt.

Zu tun gibt es wahrlich genug: Es gilt die Hinterlassenschaften des Winters zu beseitigen, Beete müssen abgeräumt und Beerensträucher sollten zurückgeschnitten werden. „Das muss man relativ früh machen, weil die auch sehr früh wieder austreiben“, so die Gedanken der Expertin. Eindecken kann man sich natürlich mit Frühjahrsblühern – hat man keinen Garten, wären die bestimmt auch auf dem Fensterbrett gut aufgehoben. „Hauptsache etwas Buntes, das ist sehr wichtig heutzutage“, betonte die Langenbucherin.

Vier Neueinsteiger hätte es gegeben

Doch noch mal zurück zum ursprünglichen Anliegen dieses Beitrages: Im Raum Schleiz und Zeulenroda waren insgesamt 19 Gärten in das Konzept für diesen zweiten Sonntag im Juni eingebunden. Koordiniert wurden alles bisherigen Aktivitäten wie in den Jahren davor durch eine sechsköpfige Arbeitsgruppe. Vier neue Gärten wären darunter gewesen, einer in Zeulenroda, einer in Wüstendittersdorf, einer in Eßbach sowie einer in Külmla.

Steffi Lätzer dankte nach der nun erfolgten Absage allen Beteiligten für ihr bisheriges Engagement und sprach auch gegenüber unserer Redaktion die Hoffnung aus, alle 19 Gartenbesitzer wieder begrüßen zu können, wenn es an die Vorbereitung von „Open Gardens 2021“ geht. Sie warb gleichzeitig noch mal um Verständnis für die Absage.

„Wenn auch die momentanen Einschränkungen zunächst nur bis in den April hinein gelten, so kann es je nach Entwicklung der Situation immer eine zeitliche Ausdehnung geben. Und damit wäre ein Verbot der Offenen Gärten sehr wahrscheinlich.“ Nicht von der Hand zu weisen ist zudem der finanzielle Aspekt, so kann man jetzt sofort auf die Bremse treten, was zum Beispiel die Erstellung der obligatorischen Broschüre für dieses Veranstaltungsformat angeht.