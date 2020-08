Open-Air-Sommer im neuen Ortsteil Knau

Zum Neustädter Open-Air-Sommer am Freitagabend vor dem Rittergut im neuen Ortsteil Knau wurde L’art de Passage von einem Streichquartett unterstützt.

Der Neustädter Open-Air-Sommer fand am Freitagabend erstmals im neuen Ortsteil Knau auf dem Gelände vor dem Rittergut statt. Auch wenn die rund 100 Zuschauer am Einlass Maske tragen mussten und ihre Stühle entsprechend des Hygienekonzeptes weit auseinander standen, sollte das Dauerthema Corona in den Hintergrund rücken: „Heute geht es um Kunst, Kultur und schöne Orte, es geht um weltmusikalische Kompositionen zwischen Europa und Südamerika“, sagte der Neustädter Kulturamtsleiter Ronny Schwalbe bei der Begrüßung der Gäste.