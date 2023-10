Ein Virtual-Reality-Workshop gehörte Mitte Mai zum Angebot der Open Library in Neustadt. Diesmal stehen allerdings analoge Angebote im Vordergrund.

Open Library in Stadtbibliothek Neustadt: Basteln, tüfteln, spielen – oder einfach ein Buch lesen

Neustadt. Jede Menge Neuigkeiten bietet die Stadtbibliothek Neustadt ihren Gästen zur nächsten Open Library. Ein Klassiker bleibt davon freilich unberührt.

„Vorbeikommen und ausprobieren“: Unter dieser Überschrift lädt die Stadtbibliothek in Neustadt zur nächsten Open Library ein. Am Samstag, 14. Oktober, zwischen 10 und 17 Uhr sollen den Gästen verschiedene Neuigkeiten präsentiert werden. „In den letzten Monaten sind bei uns einige neue Angebote eingezogen, die wir euch gern präsentieren wollen“, heißt es dazu in einer Ankündigung.

Tüftler kommen in Stadtbibliothek Neustadt voll auf ihre Kosten

Namentlich genannt werden unter anderem Holzschienen-Sets, mit denen sich raffinierte und interaktive Kugelbahnen oder kurvenreiche Bahnstrecken bauen ließen. Auf leidenschaftliche Tüftlerinnen und Tüftler warten frisch eingetroffene Elektro- und Metallbaukästen. Angepriesen werden von der Veranstaltern außerdem die neuen Holzbausteine im Fundus der Stadtbibliothek: „Mit denen lassen sich Türme bauen, die größer sind als ihr selbst. Wer schafft den höchsten?“

Sollte jemand damit immer noch nicht zufrieden sein, gibt es noch neue Brettspiele, mit denen sich zum Beispiel bunte Holz-Pixel zu Bildern legen lassen und ein riesiges Bodenpuzzle gespielt werden kann. „Bauen, tüfteln, spielen und mehr...“ ist also nicht von ungefähr das Motto des Tages. Ein weiteres, völlig unerwartetes Angebot bleibt davon freilich unberührt, versprechen die Veranstalter: „Einfach kommen und ein gutes Buch lesen geht auch!“