Orgelduo Lenz musiziert in Triptis

Triptis. Gespielt wird am Sonntag, 3. September, auf der barocken Trampeli-Orgel aus dem späten 18. Jahrhundert

In der Triptiser Stadtkirche findet an diesem Sonntag, 3. September, ab 17 Uhr ein ganz besonderes „Orgel-Feuerwerk“ statt. Bekannte Melodien für Orgel mit vier Händen und vier Füßen, gespielt auf der barocken Trampeli-Orgel (erbaut 1785) werden versprochen. Auch eine Übertragung der Spieleinlage auf einer Leinwand erwartet die Gäste.

Humorvolle Unterhaltung und Wissenswertes der Organisten runden das Programm am Sonntag ab. Der Eintritt ist frei.

Die Organisten sind das Orgel-Duo Iris und Carsten Lenz. Die beiden Musiker gelten zurzeit als eines der führenden Orgel-Duos in Europa, heißt es in der Ankündigung zu dem Konzert. Sie sind Organisten an der großen und bedeutenden Skinner-Orgel der Saalkirche in Ingelheim am Rhein. Dort haben sie gerade seit der Corona-Zeit einige vielbeachtete evangelische ZDF-Fernsehgottesdienste musikalisch gestaltet. Mit ihren vierhändigen Konzertprogrammen haben sie bisher außerdem zahlreiche Konzerte in vielen Ländern Europas und in den USA gespielt.

Damit auch jeder Ton auf der Trampeli-Orgel perfekt sitzt, war am Mittwoch Orgelbauer Frank Peiter aus dem Vogtland vor Ort.