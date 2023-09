Matthias Grünert ist Kantor der Frauenkirche in Dresden.

Orgelfahrt im Saale-Orla-Kreis: Matthias Grünert spielt in der Burgker Schlosskapelle

Burgk. Neben Burgk erklingen die Orgeln in Rosendorf, Oppurg, Pößneck-Jüdewein, Schleiz, Lausnitz, Dreitzsch, Blankenberg, Sparnberg, Schillbach, Gefell und Stelzen.

Im Rahmen der Orgelfahrt „Saale und Orla“ lässt Matthias Grünert, Kantor der Dresdner Frauenkirche, am Samstag, 16. September, ab 18 Uhr die Silbermann-Orgel in der Burgker Schlosskapelle erklingen. Im Konzert „Bach und Ansorge – eine Musikerfreundschaft“ sind Werke der beiden Komponisten zu hören.

Während der Orgelfahrt durch den Saale-Orla-Kreis bringt Grünert den Besuchern in drei Tagen und zwölf Konzerten Orgelwerke aus verschiedenen Epochen zu Gehör. Neben Burgk erklingen die Orgeln in Rosendorf, Oppurg, Pößneck-Jüdewein, der Schleizer Bergkirche, Lausnitz, in Dreitzsch, Blankenberg, Sparnberg, Schillbach, Gefell und Stelzen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, um eine Kollekte, die dem Projekt Orgelfahrt und der Pflege der Instrumente zu Gute kommt, wird freundlich gebeten. Karten für das Konzert in Burgk gibt es unter Telefon 03663/400119 oder per E-Mail (museum@schlossburgk.de).