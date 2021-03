Ostereier bemalen, um Schleiz zu schmücken

Der Handels- und Gewerbeverein Schleiz ruft erneut alle Kinder auf, sich am Ostermalwettbewerb zu beteiligen. „Wir suchen das schönste, bunteste oder lustigste Osterei. Mit diesen Ostereiern wollen bis Ostern die Büsche vor der Stadtbibliothek in Schleiz schmücken. Die ersten Ostereier hängen schon an den Sträuchern vor der Schleizer Bibliothek“, teilte HGV-Vorsitzende Gabriela Seidel mit.

Am Gründonnerstag, 1. April, können alle Teilnehmer in der Zeit von 15 bis 17 Uhr ein Ostergeschenk im Schlosspark suchen. Damit der Osterhase weiß, wie viele Osternester er verstecken muss, bitten die Organisatoren darum, bis zum 29. März 2021 ein Bild mit dem bemalten Ei beziehungsweise den bemalten Eiern sowie Name und Alter per E-Mail an folgende Adresse zu senden: info@hgv-schleiz.de. Das Osterei kann auch im Fotogeschäft Ring-Foto in der Teichstraße abgegeben werden. „Vergesst nicht euren Namen und das Alter mit anzugeben. Eure Ostereier könnt ihr bis zum 1. April selbst an die Sträucher vor der Stadtbibliothek aufhängen“, teilte Gabriela Seidel mit. In der Coronazeit werde sich der Osterhase dezent im Hintergrund halten. Es handle sich auch nicht um eine Versammlung, versuchte Seidel Bedenken zu zerstreuen.

Die Mitglieder des Handels- und Gewerbevereins Schleiz freuen sich laut ihrer Vorsitzenden darauf, dass in diesem Jahr besonders viele Kinder mitmachen und die Stadt ein bisschen bunter wird.