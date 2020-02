Was der kreative Nachwuchs so alles mit Schere und Buntpapier anstellen kann, nimmt die Jury des HGV dann am 15. April in Augenschein

Ostermalwettbewerb in Schleiz ist angelaufen

Ende der 1990er Jahre gab es wohl die Premiere – seither ist der Nachwuchs in der Region immer in den Wochen vor Ostern beim Malwettbewerb des Schleizer Handels- und Gewerbevereins (HGV) kreativ gefordert.

Über einen Mangel an Resonanz und Ideen, können sich die Organisatoren dieses alljährlichen „Kräftemessens“ mittels Schere und Buntpapier nicht beklagen. Auch 2020 wird die Jury sicher gut zu tun haben, wenn sie am 6. April im Weka-Kaufhaus alle eingesendeten Arbeiten in Augenschein nimmt. Gabriela Seidel, die Vorsitzende des HGV, erneuerte in dieser Woche nochmals ihren Aufruf an die Schulen und Kindergärten, sich doch zu beteiligen. „Von dort kamen immer schöne Arbeiten. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht unerwähnt lassen, dass jedes Kind, das ein Bild abgegeben hat, einen Preis erhält.“ Zur Verfügung gestellt werden diese von den Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins aus Schleiz und Umgebung.

Alle kleinen Künstler sollten sich daher unbedingt den 4. April vormerken. Denn bis zu diesem Samstag vor Ostern werden deren Werke im Weka-Kaufhaus der Kreisstadt entgegen genommen.

Erste Arbeiten bereits eingegangen

Auf Nachfrage am Mittwoch war am Service-Center zu erfahren, dass bereits erste Arbeiten eingegangen sind.

Die Preisverleihung erfolgt dann traditionell wieder am Gründonnerstag, in diesem Jahr ist das der 9. April, am Osterbrunnen auf dem Schleizer Markt vor dem Rathaus. Diesen Termin hat sich auch der Osterhase bereits in seinen Kalender eingetragen.

Hinterher ist nach Aussage von Gabriela Seidel noch geplant, alle Arbeiten in der Volksbank auszustellen. Dort können diese dann nach einiger Zeit auch wieder abgeholt werden. Die HGV-Vorsitzende freut sich auf möglichst viele Einsendungen und wünscht allen kleinen Künstlern ein gutes Gelingen.

Selbstverständlich können die Beiträge zum Ostermalwettbewerb auch eingesendet werden. Und zwar unter folgender Adresse: HGV Schleiz, Teichstraße 10, 07907 Schleiz. Bitte Name, Alter und Wohnort entsprechend mit angeben.