OTZ-Mobil in Bad Lobenstein: Kein Kaffeetrinken ohne Zeitung

Bad Lobenstein. Beim ersten Stop des Promomobils der OTZ anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums tauschten sich Verlag und Redaktion mit der Leserschaft in Bad Lobenstein aus.

Zum Anlass des 30-jährigen Jubiläums der Ostthüringer Zeitung hat das neue Promomobil der Funke Medien Thüringen den ersten Stop im Saale-Orla-Kreis eingelegt. Auf dem Parkplatz des Supermarktes Lidl in Bad Lobenstein konnten potenzielle wie langjährige Leserinnen und Leser unserer Zeitung in den Austausch mit dem Verlag und der Redaktion treten. Insgesamt zeigten sich die Menschen zufrieden, nur in den Bereichen Leserservice und Zustellung kam Kritik.

Einem Problem mit dem Leserservice nahm sich Redakteur Peter Hagen direkt an. Leser Wolfgang Thiel aus Ebersdorf hatte ein Plus-Abo für die Onlineartikel abgeschlossen, aber keine Kundennummer erhalten. Er kritisierte die mangelhafte Kundenfreundlichkeit beim Leserservice.

Auch die Leser Gudrun und Hartmut Enke waren mit dem Leserservice nicht zufrieden. Nach dem Hackerangriff auf die Mediengruppe im Dezember vergangenen Jahres habe es öfter Probleme mit der Zustellung der Zeitung gegeben. „Wir haben dann angerufen und lange warten müssen“, so Gudrun Enke. Dann sei man beim Leserservice unfreundlich gewesen. „Das war extrem, da waren wir drauf und dran zu kündigen.“ Mit den Inhalten der Zeitung sei das Ehepaar jedoch weiterhin zufrieden. „Aber es gibt weniger als früher aus der Region, da sind dann Eisenberg und Stadtroda drin, aber nicht Bad Lobenstein.“

Roland Enzenbach aus Wurzbach ist seit 30 Jahren Abonnent. „Wir sind schon zufrieden, sonst hätten wir die Zeitung ja nicht so lange.“ Zwar würde er sich als Dank für seine Treue auch über ein paar kostenlose Abo-Monate freuen, die Neukunden bekommen. „Aber ohne eure Zeitung wär’s kein Kaffeetrinken für mich, das wär ja langweilig sonst.“

Den nächsten Halt macht das Promomobil am Freitag, 9. Juli, in der Breiten Straße in Pößneck sowie am Dienstag, 20. Juli, am Neumarkt in Schleiz.