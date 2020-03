Saale-Orla-Pandemiestab hält Ausgangssperre für überfällig

Im gesamten Saale-Orla-Kreis ist durch die Allgemeinverfügung des Landratsamtes das öffentliche Leben eingeschränkt. Viele Geschäfte, darunter auch Friseure, müssen seit Freitag geschlossen haben, Zusammenkünfte von Menschen sind verboten worden, Spielplätze geschlossen. Nach Ansicht des Landratsamtes ist das aber nicht genug. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog.

„Alle bisherigen Maßnahmen, die in weiten Teilen an die Eigenverantwortung der Bürger appellierten, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, laufen ins Leere“, heißt es vom Leiter des Pandemiestabes, Torsten Bossert. Zwar sei die Corona-Lage im Saale-Orla-Kreis noch vergleichsweise milde, doch sei das Ausmaß der Pandemie kaum noch beherrschbar. Die Gesundheitsbehörde des Landkreises wird zeitnah an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, Infektionsketten und Kontaktpersonen von Infizierten werden dann nicht mehr nachvollziehbar sein, heißt es in einer Mitteilung. Da sich einige Bürger nicht an die behördlichen Anordnungen halten, ist eine Ausgangssperre aus Sicht von Torsten Bossert überfällig. Diese würde der Saale-Orla-Kreis auch verhängen, falls sich der Freistaat Thüringen dazu nicht durchringen könne. Der Landkreis habe bereits Strafanzeigen gegen Bürger erstattet, die sich der Quarantäne widersetzten.

Der Pandemiestab hat die Schleizer Feuerwehr gebeten, ein Zelt vor dem Schleizer Krankenhaus aufzustellen, in dem potenziell mit dem Coronavirus infizierte Menschen auf eine Probennahme warten können. Das vier mal fünf Meter große Zelt von der Schleizer Jugendfeuerwehr wurde am Freitagmorgen von den Einsatzkräften aufgebaut und kann bei Bedarf mit einer Heizung ausgestattet werden. Vor dem Pößnecker Krankenhaus steht bereits seit gut einer Woche ebenfalls ein Zelt in gleicher Funktion.

Pößneck ist einen Schritt voraus

Die Parks in Pößneck sind gesperrt. Foto: Marcus Cislak

Auch in anderen Bereichen scheint die Stadt Pößneck der Kreisstadt Schleiz in Stück voraus zu sein. So hat das Ordnungsamt der Stadt betroffenen Geschäften, die ab Freitag um 0 Uhr geschlossen werden mussten, die Nachricht über die neue Allgemeinverfügung überbracht. Zudem kündigt Andreas Blümel, Fachdienstleiter Öffentliche Ordnung der Stadt Pößneck an, dass es am Wochenende punktuelle Kontrollen geben wird, um Menschenansammlungen zu vermeiden. An Spielplätzen würden bereits Hinweisschilder stehen, dass die Spielplätze geschlossen sind. Sie sind mit Flatterband abgesperrt. Verschließbare Anlagen wie zum Beispiel der Lutschgenpark oder die Themengärten sind abgeschlossen. Auf dem Wochenmarkt wurden nur noch Lebensmittelhändler zugelassen. In Schleiz hingegen waren auch Händler von Kurzwaren zu sehen. Das Ordnungsamt der Stadt Schleiz teilt zudem auf Anfrage mit, dass es dem Landkreis bei einem Amtshilfeersuchen nach Kräften helfen werde, die Allgemeinverfügung in Schleiz durchzusetzen. Eine direkt von der Stadt aus erfolgende Kontrolle von Menschenansammlungen findet demnach nicht statt.

Das Landratsamt hat indessen eine Koordinierungsstelle für Engagierte eingerichtet, die hilfsbedürftigen Menschen in der aktuellen Situation zum Beispiel durch Botengänge und Einkäufe unterstützen wollen. Hilfsbedürftige Menschen und ehrenamtliche Helfer können sich bei der Koordinierungsstelle im Landratsamt montags bis freitags von 9 Uhr bis 14 Uhr unter den Telefonnummern 03663/488 952 oder 03663/488 959 sowie per E-Mail an corona-ehrenamt@lrasok.thueringen.de melden.