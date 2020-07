Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Papagei in Schleiz entflogen

Die edle Graupapgei-Dame Paula ist am Montagvormittag aus ihrer Voliere am Haus Nummer 14 der Agnesstraße entkommen. Offenbar wurde die Außenvoliere im Hinterhof des Hauses durch Unbekannte im Zeitraum zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr geöffnet. Dabei muss der Graupapagei entflogen sein. Gegen 7.45 Uhr wurde das gefiederte Tier auf einem Baum nahe der Gaststätte „Zur Bimmelbahn“ in Schleiz gesehen. Von dort aus sei die Papagei-Dame in Richtung Wehrteich geflogen. Seitdem fehlt jede Spur.

Paula ist etwa 30 Zentimeter groß, hat graues Gefieder und pfeift gerne. Sie ist neugierig und an Menschen gewöhnt sowie friedlich. Von fremden Menschen hält sie Abstand.

Wer Angabe zum Aufenthaltsort von Paula machen kann, wird gebeten sich bei Jaroslav Korenko unter der Mobiltelefonnummer (0176) 43 81 85 17. Jaroslav Korenko sowie sein Arbeitgeber Manuel Metzner haben jeweils einen Belohnung von 100 Euro ausgesprochen, die zum Auffinden und Einfangen des Tieres führen.