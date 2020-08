Schleiz. Bei einem Feuerwehreinsatz am Donnerstag in der Schleizer Pfortengasse wurde es eng – zu eng, denn das Löschfahrzeug kam nicht weiter.

Wegen eines ausgelösten Rauchmelders in einer Wohnung an der Pfortengasse in Schleiz ist am späten Donnerstagvormittag die Schleizer Feuerwehr ausgerückt.