Party an einem Sommerabend in Schleiz

Schleiz. Auf dem Neumarkt wurde am Freitagabend gefeiert. Was die Gäste sonst noch erwartet.

Mehrere Böllerschüsse waren bis weit über die Stadt zu hören, als am frühen Freitagabend die Sommerparty auf dem Schleizer Neumarkt begann.

Zusammen mit der noch amtierenden „Wisentaperle“ Vivianne Mittig begrüßte Bürgermeister Marko Bias die bereits anwesenden Schleizerinnen und Schleizer und lud sogleich zum Freibier. Dieses Unterfangen gestaltete sich etwas schwieriger als erwartet, denn es dauerte einige Schläge, bis der Hopfensaft in die Becher floss.

Die Regenwolken vertrieben

„Metzners Rache“ war dabei lachend aus den Reihen zu hören, doch mit Unterstützung von Stadträtinnen und Stadträten konnte das Bier schnell verteilt und auf einen schönen Abend angestoßen werden. Die dunklen Regenwolken, die am späten Nachmittag aufzogen, verschwanden, als der Schalmeienzug aus Auma die Lieder über den Platz erklingen ließ. Für Vivianne Mittig, die mehrere Jahre die Stadt als „Wisentaperle“ vertrat, wird es langsam emotional.

Nach dem Fassbieranstich durch Marko Bias gab es Freibier. Foto: Stephanie Rössel

Nur noch wenige Stunden sind es, bis sie ihr Amt abgibt und eine Nachfolgerin gekürt wird. Dazu habe sie sich für Samstagabend auch Hoheiten aus anderen Regionen eingeladen.

Mit der Ostthüringer Wing-Chun-Organisation (OWCO) und der Akrobatikgruppe „Die Capolos“ vom Turnverein Pausa stellten sich zwei Sportvereine auf der Bühne vor und zeigten einen Ausschnitt aus ihrem Training und Können.

Samstag voller Höhepunkte

Rund um den Neumarkt boten sich verschiedene Möglichkeiten, Hunger und Durst zu stillen. In Tanzlaune versetzten die Gäste DJ Alex K. und später die Pößnecker Coverband AntiToXin.

Am heutigen Samstag stehen die Eröffnung der Motorsportwelt am Schleizer Dreieck und die Modenacht mit vielen Modenschauen und einem bunten Rahmenprogramm an. Außerdem findet erstmalig in Schleiz die XS-Carnight statt.