Personalmangel für neue Rettungswagen

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) des Saale-Orla-Kreises will ab Sommer zwei neue Rettungswagen (RTW) im Saale-Orla-Kreis einsetzen. Damit soll eine Verbesserung und Stärkung der Rettungssituation im ländlichen Raum bewirkt werden, beschloss der Rettungsbereich-Beirat des Saale-Orla-Kreises Ende August 2019. Allerdings fehlt es zurzeit noch am Personal. Das DRK will deshalb ab Ende März Rettungssanitäter ausbilden.

„Die beiden neuen RTW sollen in den Bereichen Liebschütz/Liebengrün und Triptis/Neustadt stationiert werden“, erklärt DRK-Vorsitzender Ralf Adam. Im ersteren Fall soll damit die Rettungssituation im Bereich Remptendorf und Ziegenrück verbessert werden. In diesem Bereich fielen Einsätze oft in den Fünf-Prozent-Bereich, in der die Rettung mehr als 17 Minuten betragen darf. Im letzteren Fall geht es um eine Stärkung der Rettungssituation im Bereich Neustadt, da die Einsatzgebiete von Pößneck und Schleiz schon relativ groß sind, führt Ralf Adam aus.

Insgesamt sind dann im Saale-Orla-Kreis sieben Rettungswagen stationiert. Bislang steht jeweils einer in Pößneck, Triptis, Schleiz, Gefell und Bad Lobenstein.

Die Anschaffungskosten für die zwei neuen Rettungswagen liegen bei 380.000 Euro, die das DRK zahlt. Innerhalb von sechs Jahren werden die Fahrzeuge durch die Krankenkassen refinanziert. „Die neuen Rettungswagen werden auf dem neusten Stand der Medizintechnik sein. Unter anderem werden sie auch einen Stuhl mit Treppensteige-System beinhalten“, schildert Ralf Adam. Die beiden neuen RTW werden zunächst täglich jeweils zwölf Stunden im Einsatz sein, voraussichtlich am Tag. Dabei soll in der Praxis geprüft werden, ob ein Ausbau für einen 24-Stunden-Dienst sinnvoll wäre. Monatlich fahren die Rettungswagen im Saale-Orla-Kreis etwa 700 Einsätze am Tag und 500 in der Nacht. Im Durchschnitt beträgt die Einsatzzeit etwa zwei Stunden.

13 Vollzeitstellen müssen neu geschaffen werden

Ralf Adam, Vorstandsvorsitzender des DRK-KV Saale-Orla. Foto: Uwe Lange / OTZ

Allein für die zwei neuen Rettungswagen im Zwölf-Stunden-Dienst muss das DRK 13 Vollzeitstellen neu schaffen. Es werden drei Notfallsanitäter und zehn Rettungssanitäter benötigt. Die Notfallsanitäter will das DRK über die normale Stellenausschreibung gewinnen, da die Ausbildung dieser drei Jahre dauern würde. Acht der zehn benötigten Rettungssanitäter will das DRK hingegen ausbilden. „Die Ausbildung dauert nur drei Monate, wovon etwa ein Monat theoretischer Unterricht in Jena, ein Monat Praxisausbildung im Krankenhaus und ein Monat Praxisausbildung im Rettungsdienst ist“, erläutert Ralf Adam. Die Ausbildung soll schon am 30. März beginnen, doch noch fehlen die Bewerber. Die Ausbildungskosten in der Gesamthöhe von 56.000 Euro übernimmt das DRK, die Krankenkassen zahlen es nach Abschluss der Ausbildung ans DRK zurück.

Inbegriffen in den 56.000 Euro Ausbildungskosten ist auch die Ausbildungsvergütung von monatlich 900 Euro. Wie dringend das DRK Rettungssanitäter braucht, wird daran deutlich, dass es, wenn nötig, einen Zuschuss zum Führerschein hinzugibt. Nach der Ausbildung stehen den Rettungssanitäter ein Einstiegsgehalt von 2140 Euro brutto zu, ab dem 1. April 2021 wird das Einstiegsgehalt aufgrund einer Tarifanpassung bei 2221 Euro liegen.

Neben den zwei neuen Rettungswagen tauscht das DRK des Saale-Orla-Kreises die zwei Rettungswagen von Pößneck und Schleiz durch neue aus. Auch das Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF) in Bad Lobenstein wird durch ein neues ersetzt. Das soll alles im November geschehen. „Die Fahrzeuge sind seit sechs Jahren im Einsatz, nach dieser Zeit sind sie abgeschrieben. Außerdem ist der Fortschritt in der Medizin- und Fahrzeugtechnik innerhalb von sechs Jahren enorm“, meint Ralf Adam. Das neue Notarzt-Einsatzfahrzeug wird ein Ford S Max für 120.000 Euro werden, andere übliche Notarzt-Einsatzfahrzeuge seien für die Garage zu groß. Insgesamt schafft das DRK somit dieses Jahr fünf Einsatzfahrzeuge für insgesamt 880.000 Euro an, die alle innerhalb von sechs Jahren von den Krankenkasse refinanziert werden.