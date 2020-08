Perspektiven außerorts

Für Medina Nukovic und Jessica Heyde beginnt in wenige Tagen der Ernst des Lebens. Sie beginnen ihre Ausbildung. Die eine in Gera, die andere in Regensburg – weil die Ausbildungsmöglichkeiten für ihre Wunschberufe im Saale-Orla-Kreis entweder nicht vorhanden oder zu unattraktiv sind.

„Ich beginne am 1. September meine Ausbildung als Pflegefachfrau im Krankenhaus Barmherzige Brüder in Regensburg“, sagte die 17-jährige Jessica Heyde. Sie stammt aus Görkwitz, fühlt sich jedoch in größeren Städten wohler. „Ich will weg aus Görkwitz und Schleiz, weg vom Dorf, von den Traktoren und Kühen“, sagt sie. Ihren Ausbildungsvertrag mit dem über 900 Betten führenden Krankenhaus hat sie seit Mitte Juni, kurz vor ihren Abschlussprüfungen an der Schleizer Goetheschule, in der Tasche. Das Schleizer Krankenhaus sei ihr von den Ausbildungsmöglichkeiten nicht so attraktiv gewesen. Auch weil sie später gerne auf einer Station für Kinder und Neugeborene arbeiten wolle. Außerdem erhalte sie mit einem Brutto-Ausbildungsgehalt von 1100 Euro im ersten Lehrjahr etwa 300 Euro mehr als in Thüringen. Auch wenn diese 300 Euro mehr in die Wohnheimsmiete in Regensburg fließen werden, ist der Lohnunterschied ein deutlicher Faktor für die Wahl des Ausbildungsortes. Alternativ wäre Jessica Heyde gerne zur Landes- oder Bundespolizei gegangen. Doch da habe ihr die ärztliche Untersuchung einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Fünf Jahre Ausbildungbis zur Erzieherin

Medina Nukovic hingegen will schon seit Jahren Erzieherin werden und beginnt deshalb die vorgelagerte Ausbildung zur Sozialassistentin am 31. August in Gera. „Hier gibt es ja keine Ausbildungsmöglichkeit für diesen Beruf“, sagt die 16-Jährige. Ihren Ausbildungsvertrag hat sie schon seit Oktober 2019. „Ich war gefühlt bei jedem Tag der offenen Tür der Schule und habe mich schon mit meinem Abschlusszeugnis der 9. Klasse beworben“, berichtet sie. Dass ihr Weg bis zur staatlich geprüften Erzieherin kein einfacher und kurzer ist, war ihr von Anfang an bewusst. Fünf Jahre dauert insgesamt die Ausbildung zum Erzieher, da vor der dreijährigen Erzieherausbildung noch die zweijährige Sozialassistentenausbildung zu absolvieren ist. Währenddessen verdient sie nichts und muss monatlich für das Internatszimmer und Schulgeld rund 120 Euro aufbringen. „Uns wurde schon gesagt, dass wird Bafög beantragen sollen“, berichtet sie.

Auch wenn Medina Nukovic so oft wie möglich am Ausbildungsdienst der Schleizer Feuerwehr weiterhin teilnehmen will, ist sie sich nicht sicher, ob sie nach ihrer Berufsausbildung nach Schleiz zurückkehren würde. Für ihre Freundin Jessica Heyde ist eine Rückkehr gar ausgeschlossen. „Bayern ist das Tor zum Paradies. Hier in Schleiz und Umgebung kann man kaum etwas machen. Vor allem am Sonntag ist nichts los“, sagt die 17-Jährige.

Die beiden jungen Damen verbringen die letzten Tage vor ihrem Ausbildungsbeginn gerne auf dem Schleizer Neumarkt. Nicht wegen dem freien W-Lan, sondern um die Menschen zu beobachten, die vorbeigehen. „Hier bekommt man noch was mit, im Schlosspark herrscht dagegen gähnende Langeweile. Auf dem Neumarkt fragen mich Touristen, wie sie wo hinkommen oder wo sie gut Essen gehen können. Manchmal räume ich auch den Müll weg, den andere auf dem Neumarkt rumliegen lassen. Ich will ein sauberes Stadtzentrum haben.“, sagt Medina. Letzteres sei auch der Grund, warum sie nach ihrer Ausbildung definitiv nicht in Gera bleiben will.

Ein wenig Furcht vor dem Unbekannten

Eine gewisse Furcht vor dem Schritt ins Ausbildungsleben haben beide. „Ich habe Angst, dass ich irgendwann während der Ausbildung feststelle, dass der Beruf doch nichts für mich ist und mir Zeit verloren gegangen ist“, sagt Jessica Heyde. Auch die Ungewissheit, wie der Umgang mit den künftigen Kollegen und Ausbildern sein wird, ist in ihren Gedanken. „Ich möchte mich an meinem neuen Ausbildungsort wohl fühlen“ sagt Medina Nukovic. Deshalb bereiten sich die beiden jungen Damen auf die Einrichtung ihrer Internats- und Wohnheimräume vor. Bilderrahmen für Fotos von Familien und Freunden sind bereits eingekauft, ebenso wie Lichterketten, um in den Zimmern eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen.

„Was ich definitiv vermissen werde sind meine Freunde, meine Eltern und mein kleiner Bruder, der alles für mich tut“, sagt Medina Nukovic. Ähnlich ist es auch bei ihrer 17-jährigen Freundin. „Es wird eine ziemliche Umgewöhnung, 200 Kilometer von meinen Eltern entfernt zu leben, ich werde sicher meine Schulzeit, die Freunde und die Gemeinschaft vermissen, allerdings nicht die Funklöcher und die Hausarbeit bei meinen Eltern“, sagt Jessica Heyde.