Gefell. Kartenvorverkauf für Open-Air-Konzert der Vogtland-Philharmonie in Gefell angelaufen. Die ersten 500 von 1200 Tickets sind bereits verkauft

„Philharmonic Rock am Dreiländereck“ im August

Der Stadt- und Kulturvereins Gefell hofft, dass seine Open-Air-Veranstaltung „Philharmonic Rock am Dreiländereck“ am 28. August 2021 in Gefell stattfinden kann. Die ersten gut 500 von insgesamt 1200 Eintrittskarten fanden seit Anfang Dezember im Vorverkauf mit Geld-zurück-Garantie ihre Abnehmer.