Pilzwanderung und Ausstellung in Leutenberg

Leutenberg. Die Wanderung mit dem Pilzberater Bernd Rudolph beginnt um 9 Uhr am Samstag, 2. September.

Eine geführte Pilzwanderung rund um Leutenberg mit dem Pilzberater Bernd Rudolph wird am Samstag, 2. September, angeboten. Los geht es um 9 Uhr am Marktplatz Leutenberg. Geplant sind etwa zwei Stunden. Im Anschluss steht eine Auswertung der Funde am Naturpark-Haus an. „Bitte Spankorb und Messer mitbringen“, heißt es. Außerdem ist festes Schuhwerk erforderlich, die Anstiege sind teilweise steil.

Einen Tag später, am 3. September, wird von 10 bis 18 Uhr zur Pilz­ausstellung und Pilzberatung ins Naturpark-Haus eingeladen.

„Pilze sind faszinierende Waldbewohner – in vielen Formen locken sie uns jedes Jahr zur Herbstzeit in die heimischen Wälder. Sucht mancher nur die essbaren Exemplare für den Kochtopf, sind andere begeistert von der Schönheit der zahlreichen Arten und genießt die herbstliche Stimmung im Wald. Für alle ist etwas im Angebot, wenn Sie unsere Pilzberater bei der Pilzsuche oder zur Pilzausstellung begleiten und besuchen“, heißt es von der Naturparkverwaltung „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“.