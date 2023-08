Plauener Brauerei unterstützt Chorverein in Schleiz

Schleiz. Über die Aktion „Sternquell hilft“ gab es jetzt Geld für die Chorgemeinschaft „Cantamus deo“. Das waren die Gründe für die Brauerei:

„Cantamus deo“ – wir singen für Gott! Der Schleizer Chorverein mit eben jenem Namen hat sich der geistlichen Musik verschrieben. Die konfessionsübergreifende Chorgemeinschaft mit ihren 30 Sängerinnen und Sänger fühlt sich im Barock und der Romantik zu Hause, huldigt aber auch zeitgenössische Komponisten.

„Diese Freude an Gott und am Leben macht den Kammerchor aus Schleiz zu etwas Besonderem. Er gibt den Menschen Kraft, Liebe und Zuversicht. Doch jetzt hat ausgerechnet dieser Verein im Zuge der vielen Preissteigerungen wirtschaftliche Probleme“, berichtet Thomas Münzer, Marketingleiter der Brauerei Sternquell, die jetzt über die Aktion „Sternquell hilft“ die Chorgemeinschaft unterstützen möchte.

Sandra Herrmann von „Cantamus deo“ erklärt: „Weil die Heizung und alle anderen Kosten so teuer geworden sind, können wir unsere bisherigen Proberäume nicht mehr kostenfrei nutzen und müssen umziehen“, berichtet die Vorstandsfrau. Die Suche nach kostengünstigen und geeigneten neuen Räumlichkeiten war erfolgreich. Im evangelischen Gemeindehaus in Schleiz kommt der Chor unter.

20 Proben abgesichert

„Doch die Sorge, dass wir die Kosten für diesen neuen Probe-Ort als gemeinnütziger Verein ohne Einnahmen stemmen können, ist enorm“, ergänzt Rainer Zimmermann, der stellvertretende Vorsitzende.

Als Chor schenkt der Verein mit seinen 42 Mitgliedern den Menschen seit 1999 seine Musik. Nach der Pandemie und Preisinflation wird es für „Cantamus deo“ schwer, weiter fortzubestehen. „Dabei wollen wir uns jetzt auf unser Konzert auf Schloss Burgk am 22. Oktober vorbereiten, und das Weihnachtskonzert in der Schlosskirche Mühltroff am 10. Dezember ist auch nicht mehr lange hin“, verdeutlicht Schatzmeister Steffen Runde den Ernst der Lage.

In ihrer Not haben die Thüringer an „Sternquell hilft“ geschrieben. Chorleiter Stefan Kothner: „Wir sind auf finanzielle Hilfe angewiesen.“ In der Plauener Brauerei weiß man um die Probleme solcher Vereine, die nur selten in der Öffentlichkeit stehen und es schwer haben, Sponsoren zu gewinnen. Thomas Münzer überraschte mit einem Sofortbesuch: „Wir haben ‚Sternquell hilft’ ins Leben gerufen, weil wir genau in solchen Fällen rasch und unbürokratisch helfen wollen. Unsere Heimat braucht die musikalische Vielfalt und als regional tief verwurzeltes Unternehmen wollen wir gerne mithelfen, dass ‚Cantamus deo’ weiterleben kann.“ Münzer überreichte die Förderurkunde im Wert von 600 Euro, wodurch 20 Probentermine abgesichert sind.