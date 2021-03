Pößneck: Keine Nachfrage nach Töpferware

Der Tag der offenen Töpfereien gehört fest in den Terminkalender von Ulvhild Einsiedel, die eine Töpferwerkstatt in der Klostergasse in Pößneck betreibt. „Der Tag hat sich so schön etabliert. Es machen eigentlich immer viele Kollegen mit. Das ist dieses Jahr die 16. Auflage, ich war bis auf das erste Jahr immer dabei“, sagte die Töpfermeisterin. So wollte sie auch in diesem Jahr die Tür ihrer Töpferwerkstatt nicht ganz verschlossen lassen – auch wenn, anders als sonst, Vorführungen und selbst ausprobieren ausgeschlossen und einzig der Kauf von Töpferware möglich gewesen wäre. Doch auch dieses Angebot wurde nicht genutzt. Im Vorfeld hatte es eine Anfrage für einen Termin gegeben, am Wochenende blieben weitere aus.

