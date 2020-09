Pößneck. Bücherflohmarkt des Pößnecker Bibliotheksfreundeskreises öffnet am 6. September zum Ersatz-Stadtfest erstmals im neuen Domizil

Pößneck: Stöbersonntag in der Straubelstraße

Die Vorfreude ist Silvia Weise und Regina Drescher ins Gesicht geschrieben. Unzählige Stunden haben die beiden Frauen und andere Ehrenamtliche des Pößnecker Bibliotheksfreundeskreises wie Alf-H. Borchardt in die Wiedereröffnung des Pößnecker Bücherflohmarktes investiert. Und am Sonntag, 6. September, ist es soweit.

Die Gelegenheit des Ersatz-Stadtfestes mit dem Motto „Sommersonntag in der Stadt“ nutzt der Freundeskreis, um erstmals seine Türen im neuen Domizil Straubelstraße 5 zu öffnen. In dieses musste man ausweichen, nachdem der Steinweg 18 nicht mehr zur Verfügung stand.

Die ursprünglichen Probleme mit dem zunächst wenig einladenden Erdgeschoss der Straubelstraße 5 seien vom Tisch, gibt Silvia Weise als Freundeskreis-Vorsitzende zu verstehen. Die kommunale Grundstücks- und Wohnungsgesellschaft Pößneck/Triptis mbH (GWG) habe sich als Vermieterin der Bücherflohmarkt-Räumlichkeiten einen Ruck gegeben und sei zu einem großen Förderer des Vereines aufgestiegen.

Weniger Platz, aber freundlicherer Eindruck

Die Sorgen der Bücherfreunde, dass sie Freizeit opfern müssen, um erst einmal ausreichend Geld für Miete und Betriebskosten zu generieren, seien auch dank der Stadtwerke Energie Jena-Pößneck verflogen. Der Versorger darf im Flur des Bücherflohmarktes Werbung aufstellen und ist gern bereit, dafür einen Obolus zu bezahlen, so Stefan Dreising, Unternehmenskommunikationsleiter der Stadtwerkegruppe.

Der Pößnecker Bücherflohmarkt ist in den vergangenen Monaten im Erdgeschoss der Straubelstraße 5 eingerichtet worden. Foto: Marius Koity

Die Entwicklung erfüllt die Pößnecker Kulturamtsleiterin Julia Dünkel mit Freude. „Ich finde es schön, dass es wieder losgeht“, sagt sie. „Der Freundeskreis macht sich echt verdient um das Kulturgut Buch.“

In der Straubelstraße hat der Bibliotheksfreundeskreis zwar weniger Platz als im Steinweg. Die vier unterschiedlich großen Räume machen allerdings im Vergleich einen helleren, freundlicheren Eindruck. Zumindest gefühlt gibt es auch mehr Platz zwischen den Regalen.

Gebrauchtbücherbestand quasi neu

Die Regale sind auch die einzigen Dinge, die aus dem Steinweg mitgenommen wurden. Der komplette Gebrauchtbücherbestand ist quasi neu und stammt aus den Spenden, die über viele Monate in der Stadtbibliothek abgegeben wurden. Unter wie vielen Bänden die Interessierten am Sonntag stöbern können, „ist schwer zu sagen“, so Silvia Weise. Sie weiß nur, dass einmal ein Lkw voller Bücher vor dem Haus gestanden habe, die nun über einige hundert Regalmeter verteilt sind.

Ob Krimis, Klassiker oder Kinderbücher – es fällt auf, dass die Auswahl durchweg aus gut und sehr gut erhaltenen Druckwerken besteht. Man habe etwas strenger sortiert als früher, bestätigt Regina Drescher. Man wolle nur solche Bücher bereitstellen, die man sich selbst ins Haus holen würde, lautet der Qualitätsanspruch der Ehrenamtlichen.

Romane, Reiseführer oder Ratgeber – die Gebrauchtbücher werden wie bisher gegen eine Spende von zwei Euro pro Kilogramm abgegeben. Seit seinem ersten Bücherflohmarkt zum Ostermarkt 2011 im Bilkenkeller hat der Freundeskreis der Stadtbibliothek in ehrenamtlicher Arbeit insgesamt 31.303,75 Euro für die städtische Einrichtung erwirtschaftet. Wie viel Geld am Sonntag hinzu kommt, lasse sich schwer sagen, so Silvia Weise.

Viertes Domizil in knapp zehn Jahren

Denn zur Wiedereröffnung müssen Infektionsschutzbestimmungen eingehalten werden. So dürfen sich maximal zwölf Gäste gleichzeitig in den Räumlichkeiten aufhalten. Und ein Nasen-Mund-Schutz sei Pflicht. Die Erstellung des Hygienekonzeptes wurde den Ehrenamtlichen von der Stadt abgenommen.

Die Türen des neuen Pößnecker Bücherflohmarktes werden am Sonntag um 13 Uhr geöffnet. Feierabend ist um 18 Uhr.

Nach dem Bilkenkeller, dem Café Neubert und dem Steinweg 18 ist die Straubelstraße 5 das vierte Domizil des ständigen Bücherflohmarktes in knapp zehn Jahren. Der 2008 gegründete Freundeskreis der Stadtbibliothek Bilke Pößneck zählt zurzeit 16 Mitglieder.