Schleiz. Kabarett Fettnäppchen tritt am Silvesterabend in der Schleizer Wisentahalle auf

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politischen und anderen Zündstoff in Schleiz

Während am Silvesterabend die ersten ungeduldigen Knaller in und über Schleiz leuchtend ihren Weg suchten, ließen es Eva Maria Fastenau, Valentin Leivas und Michael Seeboth vom Kabarett Fettnäppchen in der übervollen Schleizer Wisentahalle tüchtig krachen.

„Wenn der Witz einschlägt“, so lautete das Motto des Abends und die tapferen Streiter auf der Bühne sorgten für wechselnden Zündstoff. „Wieder ist ein Jahr vergangen, grad erst hat es angefangen. „ Diesen mit stürmischem Beifall bedachten Satz stellte Anette Feike, Managerin der Wisentahalle, an den Anfang ihrer Begrüßungsworte. Schlagartig danach meldete sich die weit über alle Grenzen hinaus konkurrenzlose Stimme von Eva-Maria Fastenau aus der Tiefe neben der Bühne.

Satirische Liederkamen ebenfalls zu Gehör

Auch ohne Tontechnik reicht das außergewöhnliche Organ bis in die letzte Ecke einer großen Halle. „Dieses Jahr hat uns den Klimawandel gebracht aber auch zunehmend mehr große Luxusautos“, erklärte die Kabarettistin. Der FC Carl Zeiss befinde sich noch in der Krise und Heidi Klum habe zum dritten Mal geheiratet. Der Klimawandel in den Ehen gehe auf die nächste Eiszeit zu, verkündete die Kabarettistin um gleich zur ABKK – Allerbeste Krankenkasse- überzuleiten. „Im Alter von 20 Jahren musste ich mich beim Arzt ganz ausziehen, in späteren Jahren den Oberkörper frei machen und heute brauch ich nur noch die Zunge zu zeigen“, verriet sie. Auch die Bildungspolitik wurde kritisch aufs Korn genommen. „Immer wenn Lehrer fehlen machen wir eine Umweltdemo“, ließen die Mimen in der Rolle von Schülern wissen. Musik und Kunstunterricht fiele am häufigsten aus. „Dafür gibt es Esoterik bei Erik. Das verbessert das Klassenklima.“ So ging das weiter bis zur Pause. Ein Thema löste das andere ab.

Es ging um Männerkosmetik, die Dame von Amt für Familienplanung ängstigte einen Ehemann mit ihren Vermehrungsaufträgen und, und.... Die Fastenau sorgte mit ihrem Kostümwechsel beim Publikum für anerkennendes Raunen und ihre beiden Mitstreiter schlüpften abwechselnd in ein weibliches Lockenwickler- Outfit, um Eierlikörunterstützt über die Unfähigkeit von Männern herzuziehen. Lachen am laufenden Band war vorprogrammiert. Satirische Lieder kamen ebenfalls zu Gehör. So verließen die Gäste am Ende die Halle gut vorbereitet für nachfolgende Silvesterfeiern. „Es ist schön, am Jahresende trotz erlebter Widrigkeiten lachen zu können“, sagte Birgitt Hirsch aus Oettersdorf. Die Leistung von Eva-Maria Fastenau fand sie bewundernswert. „Sie kann über sich selbst lachen“. Eine Besucherin aus Pößneck meinte: „Es ist toll besonders für die Menschen in der Region, so ein vielseitiges Kulturangebot quasi vor der Tür zu haben“.