In Schleiz hat die Polzei eine Party aufgelöst. (Symbolbild)

Polizei löst Party mit 26 Personen in Schleiz auf

Schleiz In Schleiz hat die Polizei eine illegale Party aufgelöst. Manche Gäste hatten wenig Verständnis für die Maßnahme.

Eine illegale Party mit 26 Teilnehmern in Schleiz ist in der Nacht zu Samstag von der Polizei aufgelöst worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich die feierfreudigen Gäste trotz Ausgangssperre in einer Garage ohne Einhaltung der Corona-Regeln amüsiert.

Die Partygäste im Alter von 16 bis 25 Jahren erhielten Platzverweise und Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Zwei von ihnen leisteten bei der Feststellung ihrer Identitäten Widerstand gegen die Beamten.