Polizei trainiert Einsatz bei möglicher Geiselnahme in Schleiz

Etwa 30 Einsatzkräfte der Landespolizeiinspektion Saalfeld haben am Mittwoch in Schleiz ein realitätsnahes Einsatztraining bei einer fingierten Geiselnahme in der Agentur für Arbeit absolviert. Genutzt wurde für die Übung das leerstehende Landesobjekt in der Hofer Straße, das nach dem geplanten Ersatzneubau neue Polizeiinspektion werden soll.

„Für die Einsatzkräfte bot sich folgendes lebensgefährliches Szenario an: Ein Täter ist gewaltsam in ein Objekt eingedrungen und hat mit einer Handfeuerwaffe um sich geschossen. Dabei wurden anwesende Personen bedroht und verletzt. Die Sachlage war anfangs unübersichtlich“, erklärte Pierre Brückner, Pressesprecher der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

Bei der Übung wurde eine Geiselnahme in der Agentur für Arbeit simuliert. In dem Fall wurde angenommen, dass ein Bürger sein Arbeitslosengeld nicht wie erwartet überwiesen bekommen habe. Um doch noch an Geld zu kommen, habe er mit einer Waffe in der Hand seinen zuständigen Sacharbeiter gesucht, letztlich bedroht und verletzt. Zuvor hatte er einen Wachmann niedergeschlagen. Einem Mitarbeiter der Arbeitsagentur sei es gelungen, die Polizei zu alarmieren.

In Schleiz mit Übungsmunition „geschossen“

„Aus polizeilicher Sicht gibt es keine Hinweise darauf, dass im weiteren Verlauf der Corona-Krise solche Übergriffe auf Arbeitsamtsberater zunehmen könnten. Bundesweit gab es bereits solche Angriffe, dass Sachbearbeiter mit einem Messer oder einem waffenähnlichen Gegenstand attackiert wurden. Deshalb trainieren wir bei der Polizei auch solche Fälle“, sagte Pierre Brückner auf Nachfrage.

Die Einsatzkräfte müssten nach Ereignissen in Nizza und Wien auch auf Amokläufe und Terroranschläge vorbereitet sein, auch wenn man in der Provinz nicht damit rechnet. Beim Training in dem leerstehenden Gebäude wurde mit Übungsmunition „geschossen“.

Ein Rettungsdienstmitarbeiter und ein Polizeibeamter versorgen einen „Verletzten“. Foto: Peter Cissek

Geübt wurde das Zusammenspiel mit den Beamten der Frühschicht – vor allem in der Einsatzzentrale – bei der Polizeiinspektion in Schleiz, die vorab nichts von dem Einsatz wussten und diesen koordinieren mussten.

Im Team und unter gegenseitiger Sicherung mussten die Einsatzkräfte – vornehmlich Streifenbeamte – schnell, entschlossen und konsequent handeln. Diese sind in der Regel auch die ersten Interventionskräfte, die an einem solchen Ereignisort eintreffen.

Weiterhin haben die Polizeibeamten ein Zusammenspiel mit den Rettungskräften sowie der Schutz- und Kriminalpolizei geübt. „Gerade die Nahtstellen innerhalb der Polizei, als auch zu den involvierten externen Behörden und Einrichtungen sind bei einer derartigen Ausnahmesituation immer wieder ein sensibler Bereich“, so Brückner. An der Übung waren weiterhin polizeieigene Beobachter, Schiedsrichter, Funktionspersonal sowie Vertreter des Landratsamtes beteiligt.

Bei dem spektakulären Einsatztraining wurden mehrere Szenarien durchgespielt: So haben schwer bewaffnete Beamte den Hausgang gesichert, sich an das Gebäude angenähert, das Objekt betreten und einen Raum nach dem anderen durchsucht. Letztlich wurde der Täter bei der Übung „erschossen“. Der DRK-Rettungsdienst hat die zwei „Verletzten“ versorgt und ins Krankenhaus gefahren.

„Solche lebensbedrohlichen Einsatzlagen gehören mit zu den größten Herausforderungen, die wir uns als Polizisten vorstellen können. Die beteiligten Kolleginnen und Kollegen haben heute gezeigt, dass sie in der Lage sind, professionell mit den Herausforderungen umzugehen und derartige Situation souverän zu meistern. Das Ergebnis der Übung wird mit in die regelmäßige Aus- und Fortbildung einfließen, um so unter anderem die entsprechenden Handlungsabläufe und Bewältigungsstrategien zu trainieren und zu verinnerlichen“, zog der Leiter der Landespolizeiinspektion Saalfeld, Matthias Zacher, eine Bilanz der vierstündigen Einsatzübung.

Während Einsatztrainings für einen Teil der Beamten der Polizeiinspektionen aus den Landkreisen Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt und Sonneberg wöchentlich stattfinden, werden Großeinsatzlagen wie am Mittwoch in Schleiz mindestens einmal im Jahr geübt, so Brückner.

Bei der mehrtägigen Schulung schauen sich die Einsatzkräfte auch Videos von Amokläufen und Terroranschlägen an, um über jeweils geeignete Strategien zu sprechen.