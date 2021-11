Polizei warnt vor Abzocke mit Fake-Handwerkern im Saale-Orla-Kreis

Krölpa. In mehreren Fällen sind Anwohner von angeblichen Handwerkern reingelegt worden. Die Polizei warnt noch einmal eindringlich vor der Masche der vermeintlichen Arbeiter.

In letzter Zeit werden der Polizei wieder vermehrt Vorfälle mit Handwerkern gemeldet, die zu Wucherpreisen angeblich erforderliche Reparaturen an Haus und Hof vornehmen.

In zwei Fällen waren die offensichtlichen Betrüger in Krölpa erfolgreich: Für mehrere hundert Euro wurden Dachrinnen erneuert und für mehrere tausend Euro wurde angeboten, das Dach des Hauses vollständig zu erneuern. Als die verlangte Geldsumme sich nahezu zum zuvor vereinbarten Preis verdoppelte, verlor die Frau eine hohe Bargeldsumme im Wert von mehreren tausend Euro an die Handwerker.

OTZ-Newsletter für den Saale-Orla-Kreis Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei unklaren Begegnungen oder dubiosen Reparaturangeboten umherziehender Handwerker raten die Beamten zu besonderer Aufmerksamkeit. Im Zweifelsfall solle man sich an die Polizei wenden.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: