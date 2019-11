Polizeiinspektion in Schleiz derzeit eine Baustelle

Oliver Voigt (links) von der WEA Wärme- und Energieanlagenbau Erfurt schließt Kabel an, während Lutz Rathmann vom Malerfachbetrieb Ritter aus Gotha die Flurwände streicht. Das Gebäude der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz wird brandschutztechnisch saniert und der Eingangsbereich behindertengerecht gestaltet.

Schleiz. Der Freistaat Thüringen investiert derzeit rund eine Million Euro in das Polizeigebäude in Schleiz. Außerdem gibt es personelle Verstärkung.

Während der geplante Neubau der Polizeiinspektion Saale-Orla in der Hofer Straße in Schleiz auf sich warten lässt, erfolgt derzeit ein brandschutztechnischer Umbau des bestehenden Polizeigebäudes. Neben Brandschutzmaßnahmen und der Modernisierungen der Elektroinstallation erfolgen Raumzuschnittsänderungen in Teilbereichen des Gebäudes. Die voraussichtlichen Investitionskosten in der landeseigenen Liegenschaft in einem Teil eines ehemaligen Schlosses in Schleiz schätzt das auftraggebende Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr auf rund eine Million Euro ein.